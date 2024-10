Le MG EHS, SUV hybride rechargeable, désormais plus cher que le BYD Seal U

Le MG EHS de première génération fait partie des modèles qui ont permis à la marque du groupe SAIC de s’implanter avec succès sur le marché européen depuis quelques années. Ce SUV familial hybride rechargeable misait sur un niveau d’équipement de série généreux et un prix sans concurrence, à défaut d’offrir un groupe motopropulseur du dernier cri.

Mais il vient de faire peau neuve avec une nouvelle mouture qui progresse nettement sur tous les plans : outre un design plus inspiré, il possède désormais une motorisation de 272 chevaux offrant une autonomie maximale en conduite électrique de 100 kilomètres tout rond grâce à des batteries d’une capacité de 21,4 kWh. Et on connaît désormais son prix de base : ce sera 37 990€ en finition Comfort avec « des jantes en alliage diamantées de 19 pouces, des phares automatiques entièrement LED avec fonction Follow-me-home, des capteurs de stationnement arrière, une caméra de recul, système audio à 6 haut-parleurs, iSmart Lite avec services en ligne, accès/démarrage sans clé, le siège conducteur électrique, la climatisation automatique ou encore la connectivité Apple CarPlay/Android Auto pour smartphone ».

La version Luxury démarre elle à 39 990€ avec « des rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement, les sièges avant électriques réglables en 6 directions et chauffants avec la sellerie similicuir perforée, climatisation automatique bi-zone, la caméra 360° avec capteurs de stationnement avant et arrière, le hayon électrique avec pédale virtuelle, ou encore le chargeur à induction pour smartphone ».

Plus cher que le BYD Seal DM-i

Le prix reste très concurrentiel dans la catégorie des SUV hybrides rechargeables (le Peugeot 3008 démarre par exemple à 42 990€ avec une motorisation de ce genre mais de seulement 195 chevaux), mais le SUV de Mg est désormais plus cher que le récent BYD Seal U DM-i affiché à partir de 37 500€. A ce prix, il offre un groupe motopropulseur hybride de 218 chevaux offrant 80 km d’autonomie maximale, la version à quatre roues motrices et 323 chevaux démarrant à 44 500€.

Les deux SUV hybrides rechargeables chinois se retrouvent donc alignés sur le plan tarifaire. Allez, vivement un comparatif…