Le Nissan Qashqai restylé (2024) arrive

Pionnier des crossovers familiaux, le Nissan Qashqai actuel doit affronter une concurrence autrement plus fournie que les précédentes moutures. Lancé en 2021 sous sa forme actuelle, il se prépare déjà à subir un restylage de mi-carrière après seulement trois ans.

Et comme vous pouvez le constater dans les images accompagnant cet article, tirées d’un « teaser » officiel publié sur Facebook, ce Qashqai restylé va modifier assez profondément sa face avant. Les optiques semblent différentes par rapport à celle du modèle actuel, de même que le bouclier et la calandre. On ne sera pas dans le cadre d’un restylage léger a priori.

Des motorisations thermiques et hybrides

Sous le capot, ce Qashqai restylé devrait conserver son offre de motorisations thermiques et hybrides, avec à la fois de l’hybridation légère à 48 volts et la déclinaison E-Power « full hybride ». L’hybride rechargeable n’est pas à l’ordre du jour, pas plus que le 100% électrique. La prochaine génération, elle, pourrait en revanche se convertir au zéro émission.

Ce Qashqai restylé essaiera ainsi de répondre aux récents Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 et autres Renault Austral qui répondent tous à des stratégies différentes. Le premier laisse le choix entre le thermique (y compris en diesel) et l’hybride rechargeable, le second existe en thermique, hybride rechargeable et électrique alors que le troisième se focalise sur l’hybridation (légère et « full »). Même si sa technologie diffère, le cousin japonais restera proche du Renault en la matière.