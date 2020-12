Le nouveau Mitsubishi Outlander est en fuite

L'Outlander est le fer de lance de Mitsubishi depuis quelques années en Europe. C'est même l'une des meilleures ventes de voitures hybrides rechargeables. Mais il faudra désormais composer avec le stock restant, puisque Mitsubishi a gelé tout lancement de nouveau modèle en Europe. Le nouvel Outlander ne nous sera donc pas destiné.

Il est pourtant déjà en fuite. Ces photos montrent la génération qui sera introduite certains marchés (en grande partie en Asie), et comme les images des prototypes camouflés laissaient présager, le design est osé. Si la face arrière adopte des feux plus effilés bien dans la tendance actuelle, qui rappelleraient presque certaines productions Hyundai, l'avant, lui, est audacieux et particulièrement musclé.

Cet Outlander s'inspire en effet du concept Engelberg, qui faisait déjà dans l'originalité. L'Outlander aurait probablement eu encore un carte à jouer en Europe avec sa variante hybride rechargeable, mais la maison mère japonaise en a décidé autrement. Les spécificités du nouveau Outlander PHEV ne sont pas encore connus mais il faudra s'attendre à une progression de la capacité des batteries, qui sont actuellement à 13,8 kWh.