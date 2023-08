Le nouveau Renault Scenic (2023) s'avance enfin

Depuis le milieu des années 90, le nom « Scenic » désignait traditionnellement un monospace compact extrapolé de la Mégane, modèle ayant fait le succès de la marque au losange pendant une petite décennie. Mais à l’heure où ces monospaces compacts ont totalement déserté le marché neuf, abandonnés par les clients en raison d’un style jugé ringard et remplacés par les SUV, le Scenic se prépare à révolutionner totalement son approche.

On le sait, il doit prendre les traits d’un inédit SUV électrique, positionné au-dessus de la Mégane E-Tech et disposant d’une base technique très proche de cette dernière. Après l’avoir vu dans une variante camouflée il y a quelques jours, le revoici dans une première image sans maquillage publiée par Renault ce matin (mais toujours dans la pénombre). On distingue sa grosse calandre au maillage généreux mais aussi la signature lumineuse de ses LED disposées sur les côtés du bouclier.

Rendez-vous dans le hall A2

Renault sera présent au salon de Munich dans le hall A2 et sa conférence de presse est programmée le 04 septembre à 09h50. Ce Scenic ne sera pas la seule nouveauté de la marque présentée en Allemagne puisqu’il y aura également le Grand Kangoo.