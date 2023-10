Le nouveau Renault Scénic électrique déjà dans la rue

Hier, nous parlions du tout nouveau Peugeot 3008 dont un exemplaire était observé en photo « en vrai » à côté d’une berline 408. C’était l’occasion de comparer ses lignes à celles de la familiale à peine plus classique de la gamme de la marque au lion. Mais ce 3008 devra se mesurer plus directement au nouveau Renault Scénic E-Tech, son rival disposant exclusivement de motorisations électriques (rappelons que le nouveau Peugeot 3008 existera lui aussi en version à zéro émission).

Ce Renault Scénic E-Tech, qui n’a vraiment plus rien à voir avec l’ancien monospace compact éponyme qui faisait partie des stars du marché à la fin des années 90 chez nous, a déjà été surpris dans la rue par un membre du forum Worldscoop dans une teinte rouge. L’occasion d’observer ses lignes en conditions « réelles » et de constater que l’engin reste quand même classique dans l’absolu. Ses proportions paraissent finalement moins déroutantes que celles du 3008 qui joue un peu les « coupés » agressifs.

Le duel se prépare

On est en tout cas très curieux de savoir lequel de ces deux SUV électriques l’emportera sur le terrain des ventes. Le Scénic E-Tech mesure 4,47 mètres de long, offrira 170 et 220 chevaux et laissera choisir entre une batterie de 60 kWh et une autre de 87 kWh (avec une autonomie maximale de 620 km dans ce dernier cas.) De son côté, le Peugeot 3008 mesure 4,55 mètres de long, offre entre 210 et 320 chevaux (versions électriques) et laisse choisir entre des batteries de 73 ou 98 kWh avec une autonomie maximale de 700 km.