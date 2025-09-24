Le nouveau T-Roc prend son premier bain de foule à Lyon

Lancé il y a huit ans, ce SUV compact s’est imposé comme l’un des modèles les plus populaires de la marque, juste derrière la Polo. Pour cette nouvelle version, Volkswagen a choisi de repartir presque de zéro… tout en conservant l’ADN du modèle.

La face avant gagne en dynamisme avec une calandre biseautée, un bandeau lumineux reliant les phares Matrix LED et, grande nouveauté, un logo désormais éclairé. À l’arrière, le style se fait plus affirmé, avec des airs de SUV coupé et des feux reliés par un bandeau lumineux.

Micro hybride 116 ch, boîte auto à partir de 29 000 €

En grandissant de 12 centimètres, le T-Roc gagne en habitabilité. Les passagers arrière profitent d’un peu plus d’espace, et le coffre atteint désormais 465 litres. À l’intérieur, Volkswagen soigne enfin la qualité perçue : plastiques moussés, tissus sur la planche de bord et instrumentation numérique de 10 pouces, complétée par un grand écran multimédia jusqu’à 12,9 pouces.

Côté équipement, place aux technologies dernier cri : phares Matrix LED, régulateur de vitesse adaptatif Travel Assist, et même un système de stationnement entièrement automatique, pilotable depuis son smartphone.

Le T-Roc inaugurera les nouveaux moteurs full hybrides

Sous le capot, la nouveauté est aussi de taille : le T-roc sera désormais 100 % hybride. Au lancement, deux versions micro-hybrides de 116 et 150 chevaux, puis en 2026, des blocs full hybrides inédits, déclinés en 130 et 170 chevaux, capables de rouler en électrique. En revanche, pas de versions 4Motion ni de sportive R en France, jugées trop polluantes. Prix de départ, 29 990 € avec la motorisation micro hybride de 116 ch et 42 500 € en finition RLine avec le 150 ch.

L'instant Caradisiac : toute la gamme exposée

Le stand Volkswagen est l'un des plus fournis en matière de modèles. Le constructeur y expose la quasi totalité de sa gamme.