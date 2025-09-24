Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Volkswagen T-roc 2

Le nouveau T-Roc prend son premier bain de foule à Lyon

Dans Salons / Salon de Lyon

Alexandre Bataille

6  

La deuxième génération du T-Roc fait sa toute première apparition en France au Salon de Lyon. 

Le nouveau T-Roc prend son premier bain de foule à Lyon

Lancé il y a huit ans, ce SUV compact s’est imposé comme l’un des modèles les plus populaires de la marque, juste derrière la Polo. Pour cette nouvelle version, Volkswagen a choisi de repartir presque de zéro… tout en conservant l’ADN du modèle.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

La face avant gagne en dynamisme avec une calandre biseautée, un bandeau lumineux reliant les phares Matrix LED et, grande nouveauté, un logo désormais éclairé. À l’arrière, le style se fait plus affirmé, avec des airs de SUV coupé et des feux reliés par un bandeau lumineux.

Micro hybride 116 ch, boîte auto à partir de 29 000 €

En grandissant de 12 centimètres, le T-Roc gagne en habitabilité. Les passagers arrière profitent d’un peu plus d’espace, et le coffre atteint désormais 465 litres. À l’intérieur, Volkswagen soigne enfin la qualité perçue : plastiques moussés, tissus sur la planche de bord et instrumentation numérique de 10 pouces, complétée par un grand écran multimédia jusqu’à 12,9 pouces.

Le T-Roc débutera en France à partir de 29 000 €.
Le T-Roc débutera en France à partir de 29 000 €.
Le nouveau T-Roc prend des allures de Tiguan.
Le nouveau T-Roc prend des allures de Tiguan.

Côté équipement, place aux technologies dernier cri : phares Matrix LED, régulateur de vitesse adaptatif Travel Assist, et même un système de stationnement entièrement automatique, pilotable depuis son smartphone.

L'intérieur inaugure une nouvelle instrumentation numérique.  
L'intérieur inaugure une nouvelle instrumentation numérique.  
Petite nouveauté, la poignée de porte bascule vers l'arrière.
Petite nouveauté, la poignée de porte bascule vers l'arrière.

Le T-Roc inaugurera les nouveaux moteurs full hybrides

Sous le capot, la nouveauté est aussi de taille : le T-roc sera désormais 100 % hybride. Au lancement, deux versions micro-hybrides de 116 et 150 chevaux, puis en 2026, des blocs full hybrides inédits, déclinés en 130 et 170 chevaux, capables de rouler en électrique. En revanche, pas de versions 4Motion ni de sportive R en France, jugées trop polluantes. Prix de départ, 29 990 € avec la motorisation micro hybride de 116 ch et 42 500 € en finition RLine avec le 150 ch.

Les passagers gagnent un peu d'espace aux jambes.
Les passagers gagnent un peu d'espace aux jambes.
Bonne nouvelle, le coffre gagne 30 litres de chargement et se place parmi les meilleurs du marché.
Bonne nouvelle, le coffre gagne 30 litres de chargement et se place parmi les meilleurs du marché.

 

 

J'aime

Le design musclé dans cette finition R-Line à la calandre spécifique.
Le design musclé dans cette finition R-Line à la calandre spécifique.

Je n'aime pas

L'intérieur toujours très austère.
L'intérieur toujours très austère.

L'instant Caradisiac : toute la gamme exposée

Le nouveau T-Roc prend son premier bain de foule à Lyon

Le stand Volkswagen est l'un des plus fournis en matière de modèles. Le constructeur y expose la quasi totalité de sa gamme. 

Photos (13)

Voir tout
6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Volkswagen T-roc 2

Volkswagen T-roc 2

SPONSORISE

Actualité Volkswagen

Voir toute l'actu Volkswagen

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/