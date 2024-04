Le nouveau Volkswagen Transporter (2024) est plus gros

Chez Volkswagen, on attend toujours la présentation de la nouvelle génération du van Transporter. Le grand frère du Multivan et rival des Renault Trafic et autres Citroën Jumpy va en effet passer à une mouture différente, remplaçant le modèle actuel qui avait été lancé en 2016 sur la base des éléments de la version précédente.

On le sait, ce nouveau Transporter sera un Ford Transit Custom retravaillé, le constructeur allemand ayant décidé de reprendre l’architecture du van de Ford comme il avait déjà utilité celle du pick-up Ranger pour concevoir son Amarok actuel. Pour l’instant, il conserve une fine couche de camouflage pour cacher son style mais Volkswagen nous communique enfin quelques chiffres de volumes et de capacités.

Plus gros, plus spacieux

Ce nouveau Transporter mesurera 5,05 mètres de long dans sa version normale, avec un volume utile de 5,8 m3 au minimum soit 10% d’augmentation par rapport à l’ancien. Il progresse aussi de 14,6 cm en longueur totale et son empattement atteint 3,10 mètres (+97 mm). La version longue s’étalera sur 5,45 mètres pour ceux qui nécessitent plus de volume. Ce volume intérieur pourra atteindre 9 m3 dans la version la plus longue avec le toit surélevé.

Côté charge utile, il pourra transporter jusqu’à 1,33 tonne dans sa version diesel et 1 tonne en variante électrique. Il pourra aussi tracter jusqu’à 2,8 tonnes de remorque. Sa présentation officielle aura lieu au mois de septembre 2024 et il existera aussi bien en diesel qu’en version hybride rechargeable et en électrique.