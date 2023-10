Le patron de Renault se fâche avec l’écurie Alpine F1

Il y a quelques jours, l’écurie Alpine F1 était totalement décapitée à son plus haut niveau. Laurent Rossi quittait en effet l’équipe mais aussi la direction de la marque de voitures routières, en même temps que d’autres cadres dirigeants. Luca de Meo venait de frapper, las de résultats sportifs décevants pour Alpine en Formule 1 malgré quelques jolis coups d’éclats depuis deux saisons (notamment avec une victoire d’Esteban Ocon en 2021). Alors qu’Alpine F1 entreprend actuellement une profonde réorganisation, le patron du groupe Renault ne relâche pas du tout la pression. D'après les journalistes de l'Equipe, il vient de se rendre personnellement dans les locaux de l’écurie à Enstone où il a tenu un discours très ferme.

Améliorer l’entente franco-anglaise…et les résultats

« La guerre de Cent Ans entre l’Angleterre et la France a pris fin il y a longtemps », a-t-il lancé devant les membres d’Alpine F1. Luca de Meo ne tolère plus que les deux entités historiques d’Alpine F1 (anciennement Renault F1 et Lotus), l’une Anglaise située à Enstone et l’autre Française localisée à Viry-Chatillon pour les moteurs, ne se mélangent pas mieux. « Dans le motorhome, ils sont assis à des tables différentes, une table parlant anglais, l’autre parlant français », se serait plaint Luca de Meo en constatant l’absence de mixité entre les deux branches de l’écurie ce qui empêcherait d’obtenir de meilleures synergies et donc, d’améliorer ses résultats.

Le groupe Renault voudrait tout faire pour lutter contre cette rivalité historique entre les Français et les Anglais d’Alpine F1 et les faire mieux travailler ensemble. Et Luca de Meo souhaite des résultats rapides. En cas d’échec, pourrait-il décider de mettre fin à l’aventure d’Alpine en Formule 1 ? Actuellement, l’écurie franco-anglaise est distancée par Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston Martin et McLaren. Toutes les autres teams d’usine sont devant.