Le Peugeot 2008 (2020) arrive en concession : montrer ses muscles

Si la 308 se débrouille très bien face à la Renault Mégane en Europe, Peugeot est un peu plus à la "peine" (tout est relatif, évidemment) sur le segment B, celui des 208 et 2008. Face aux Clio et Captur, notamment à l'échelle européenne, Peugeot a plus de mal face à son rival français. Mais les quatre modèles cités ici ayant été renouvelés ces derniers mois, tout reste à nouveau à faire pour Peugeot qui a fait un pari avec son 2008 : celui du design.

A l'image d'un Mazda CX-30, le 2008 mise beaucoup sur l'apparence. Les proportions du précédent 2008, nettement plus sages, ont été oubliées. Les designers se sont attelés à concevoir un crossover plus statutaire, plus "assis" sur la route (un terme que les centres de design adorent utiliser). Pour cela, il faut travailler dans la largeur : "aplanir" le capot, désormais moins plongeant, et redresser la calandre, tout en revenant évidemment sur les mensurations. Le nouveau 2008 est donc 14 cm plus et 2 cm plus bas que la première génération.

Avec 14 cm de plus, nous aurions pu nous attendre à des miracles en termes d'habitabilité. Malheureusement, le 2008 n'est pas le meilleur élève de la catégorie : si l'espace aux genoux à l'arrière a franchement progressé, il n'empêche qu'un Captur sera un peu plus polyvalent et habitable.

Notamment en termes de volume de coffre, puisque le 2008 propose 405 litres (434 litres avec le petit compartiment sous le coffre, s'il n'y a pas de galette). Et il faut aussi préciser que le 2008 n'offre pas de banquette arrière coulissante.

La concurrence

Renault Captur : le Captur a choisi une voie différente de celle du 2008. Pas de version 100 % électrique, mais de l'hybridation (rechargeable, ou pas), et un style plus consensuel, dans la continuité du précédent modèle. On sent clairement que Renault arrive dans une phase de "maturation" en termes de design, à l'inverse de Peugeot qui révolutionne. En termes de prix, aussi, le Captur est mieux placé. Mais le design faisant partie des premiers critères du coup de coeur, le Captur pourrait un peu plus souffrir qu'auparavant.

Ford Puma : c'est peut-être le concurrent le plus "direct" du 2008, puisque le Puma, aussi, mise gros sur son design. Le Puma se démarque toutefois du 2008 par ses aspects pratiques, et notamment cette "Box" lavable dans le plancher du coffre. Un petit détail qui ne paraît pas, comme ça, mais qui est le genre de chose qui pourrait séduire certains clients, et notamment les (petites) familles.

Nissan Juke : tout juste renouvelé, le Juke repart sur ses bases habituelles, à savoir un design original mais potentiellement clivant, des prix bien placés, un contenu technologique intéressant et des offres de personnalisation. Le Juke n'est pas le meilleur receveur au niveau des places arrière, mais il progresse dans le domaine, tout comme au niveau du volume de coffre pour atteindre 422 litres. Là où le Juke pourrait se retrouver en difficulté, c'est au niveau de l'offre mécanique, pour l'instant (début 2020) plus réduite, avec le seul moteur essence de 117 ch.

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,30 mètres

Largeur : 1,77 mètre

Hauteur : 1,53 mètre

Volume de coffre : 405 litres

Motorisations

Essence

1.2 Puretech, 100 ch, boîte manuelle uniquement

1.2 Puretech 110 ch, boîte manuelle uniquement

1.2 Puretech 130 ch, boîte manuelle ou automatique

1.2 Puretech 155 ch, boîte automatique uniquement

Diesel

1.5 BlueHDI 100 ch, boîte manuelle uniquement

1.5 BlueHDI 130 ch, boîte automatique uniquement

Electrique

136 ch, batteries de 50 kWh

Prix