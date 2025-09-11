Le plus gros espoir de Fiat sera au salon de Lyon

Fiat a largement perdu de sa superbe sur le marché automobile européen depuis des années. La marque italienne du groupe Stellantis voit ses chiffres de ventes baisser quasiment tous les mois alors qu’elle occupait une place centrale sur le Vieux continent il y a encore une décennie.

Mais attention, le constructeur transalpin est déterminé à prendre sa revanche. Fiat prépare un vaste plan produit qui doit passer notamment par des modèles familiaux compacts et surtout, la marque vient de lancer une toute nouvelle citadine qui doit théoriquement lui rapporter beaucoup de nouveaux clients : la Grande Panda.

Toute la gamme à Lyon

Cette nouvelle Grande panda occupera inévitablement une place centrale sur le stand de la marque dans quelques jours à l’occasion du salon de l’automobile de Lyon. Dans sa version électrique, mais surtout dans sa récente variante thermique à hybridation légère et boîte automatique dont le potentiel de vente paraît plus important encore chez nous. Pour l’instant en tout cas, ces nouvelles autos tardent à gonfler les chiffres de vente de Fiat en Europe notamment à cause de problèmes de production.

La Grande Panda ne sera pas seule sur le stand de l’enseigne du groupe Stellantis : il y aura aussi la 500 électrique, la 600 (disponible à la fois en électrique et en thermique) mais aussi l’Abarth 600 électrique sportif et la toute petite microcar Topolino (qui ne sera pas présente dans sa version Vilebrequin).

Bientôt la 500 thermique

La future 500 thermique, cette version essence à hybridation légère de la 500 électrique actuelle, ne sera en revanche pas du voyage à Lyon. Elle doit démarrer sa production à partir de la fin de l’année 2025 et pourrait permettre à Fiat d’augmenter sensiblement ses volumes de vente.