Le prochain MG ZS Hybrid ne jouera pas la carte d'un style osé

La nouvelle génération du MG ZS sera dévoilée officiellement d’ici quelques semaines. Il semble qu’il trépigne d’impatience puisque de nouvelles images montrent dans les grandes lignes à quoi il ressemblera.

Contrairement à la MG4 qui présente un style agrémenté par quelques éléments forts en style comme le becquet de toit ou encore les coloris choisis, le prochain Zs compte rester sage.

Il ne cède pas à la mode des SUV coupés puisque son pavillon est plutôt horizontal et la découpe des vitres latérales est classique. À l’arrière, les optiques ne font pas non plus dans la fantaisie.

Seule sa face avant est expressive avec une large calandre agressive, proche de celle de la dernière MG3, et une partie haute qui rappelle quelque peu la Lexus LBX.

Un moteur hybride connu

Les similitudes avec la berline citadine ne s’arrêtent pas là puisqu’il accueillera très certainement le même ensemble motopropulseur hybride. Il s’agit en l’occurrence d’un bloc thermique 1.5 de 102 ch couplé à un moteur électrique de 136 ch dont l’ensemble développe une puissance confortable de 195 ch. La batterie cumule 1,83 kWh de capacité brute et la transmission est assurée par une boîte automatique à trois rapports.

Sous le capot de la MG3, l’ensemble assure des belles performances couplées à des consommations raisonnables. Voilà qui est de bon augure pour ce SUV.

L’intérieur de ce ZS est encore inconnu, mais de nouvelles images apparaîtront peut-être avant sa présentation…