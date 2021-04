Le propriétaire de Volvo dévoile une électrique haut de gamme

En réponse à

Et encore une bagnole qui vu comme ça, vite fait, à l'air d'une compacte, mais qui en fait est un vrai mastard, bien peu faite pour nos routes et encore moins nos villes médiévales et nos parkings souterrains...

Bref, intérêt des plus faible ... et puis cette tablette !

Forte demande à prévoir au Pays Basque cependant : Idéale pour les match de pelote...