Le record de saut du Nissan Qashqai...était-il vraiment un record ?

La performance a été remarquée. Pour faire la publicité de son Qashqai restylé, Nissan France a décidé d’en jeter un dans le vide en le larguant depuis une grue avec un conducteur derrière le volant. La performance s’est parfaitement passée puisque le SUV japonais a fait un plongeon impressionnant de 65 mètres au-dessus de Paris, homologué par le Guinness Book comme le « plus grand saut en voiture jamais réalisé ».

Comme le rappellent les journalistes de Carscoops, il y a pourtant déjà eu des performances bien plus impressionnantes encore par le passé avec des voitures. En 1992, la marque américaine GMC avait lancé son nouveau SUV Jimmy d’un pont situé en Virginie Occidentale aux Etats-Unis. Le pont se situait à plus de 260 mètres du sol, mais la voiture n’est pas descendue jusqu’en bas et n’a peut-être pas dépassé les 65 mètres du Qashqai.

En revanche, l’émission anglaise Top Gear revendique bien un saut de 164 mètres depuis le haut d’un barrage avec une vieille MG Metro décapitée comme vous pouvez le voir dans cette vidéo datant de 2018. De quoi battre largement la marque que vient de réaliser le Nissan Qashqai donc, même si elle n’a pas été homologuée par le livre des records dans les règles de l’art.

Des conditions très particulières à respecter

Comme le rappelle Alain Dalbera qui a suivi la performance du Nissan, le Guinness Book des records oblige au respect de critères très stricts pour homologuer ce record. Il ne faut que tous les éléments de la voiture tiennent, y compris les rétroviseurs et autres éléments susceptibles de se détacher à cause du choc lorsque le véhicule arrive en bout de course. Le câble retenant la voiture doit lui aussi rester intact, des points qui n’ont peut-être pas été respectés par l’équipe de Top Gear (ou celle de GMC même si on ne remarque aucun dégât sur la vidéo). Bref, le Qashqai restylé possède bien le record mondial officiel de saut en voiture, mais d’autres véhicules ont déjà réussi à sauter d’encore plus haut sans avoir homologué de record du monde.