Le Nissan Qashqai restylé est moins cher que le Peugeot 3008 et le Renault Austral

Lancé en 2021, le Nissan Qashqai de troisième génération passe déjà au restylage de mi-carrière dans l’une des catégories automobiles les plus concurrentielles du marché européen. Il change sa face avant en profondeur, améliore considérablement sa technologie intérieure (notamment avec le système d’exploitation de Google Automotive au lieu de la précédente interface de Nissan) mais conserve les mêmes motorisations qu’avant.

Et voilà donc les tarifs français du modèle, démarrant désormais à 34 700€ avec la version micro-hybride à boîte manuelle équipée d’un bloc essence de 140 chevaux en finition Acenta. C’est 2 500€ de plus que sur la précédente mouture, dont le prix débutait à 32 200€ avec ce même groupe motopropulseur (mais dans une finition Visia moins généreuse). A finition égale, le modèle affiche exactement le même prix qu'avant. L’addition grimpe à 37 800€ pour la version à hybridation légère de 158 chevaux à transmission automatique (une CVT en réalité), et à 39 600€ pour la version hybride e-Power de 190 chevaux.

Sur le haut de gamme, l’addition pourra atteindre 48 300€ pour la version hybride en finition N-Design +.

Peu d’options

Nissan France dévoile aussi le catalogue d’options qui comprend seulement trois choix relatifs aux coloris extérieurs (peinture métallisée, métallisée « spéciale » ou bi-ton) et quatre équipements (roue de secours, jantes alliage de 19 pouces en option gratuite sur la finition Tekna+, toit panoramique et pack hiver.

Par rapport à la concurrence, les Renault Austral et Peugeot 3008 restent un peu plus chers car ils démarrent respectivement à 35 800€ et 38 490€ avec des moteurs de 130 chevaux dans les deux cas (mais une boîte automatique dans le cas du Peugeot).