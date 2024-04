Voici le Nissan Qashqai restylé (2024)

Comme prévu, Nissan lève le voile sur la version restylée de son Qashqai. L’enjeu est important car on parle de l’un des best-sellers du segment des crossovers familiaux en Europe, qui est longtemps resté la meilleure vente du Vieux Continent. Lancée en 2021, la génération actuelle s’offre une nouvelle face avant avec une calandre inédite et béante. Face aux nouveaux Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 et autres Hyundai Tucson restylé, le Japonais mise donc sur l’agressivité visuelle.

Ces modifications sont beaucoup plus discrètes à l’arrière avec des feux seulement retouchés, en plus de boucliers différents et de jantes revues. Elles paraissent même très limitées à l’intérieur, où la tablette tactile centrale reste à 12,3 pouces. Mais en plus des légères modifications dans le choix des matériaux et même de certains éléments de la planche de bord, cet écran central cache une toute nouvelle interface : celle de Google Automotive, appréciée pour sa rapidité dans les modèles de chez Renault, Volvo ou même Maserati.

Pas de changements sous le capot

Outre de nouveaux équipements comme le « Invisible Hood View » permettant de « voir la position des roues comme si le capot était invisible », ce Qashqai restylé préfère conserver sa gamme de motorisations et laissera toujours le choix entre la version à hybridation légère 48 volts de 140 chevaux et la variante hybride E-Power de 190 chevaux. Hélas, ces deux variantes resteront exposées au malus écologique français avec respectivement 141 et 117 g/km de CO2 au minimum et des valeurs supérieures à ces chiffres avec un peu d’équipement optionnel. A noter que la variante 4x4 n’est plus évoquée dans le communiqué officiel de la marque.

On ne connaît pas encore les prix de cette version restylée du Qashqai, dont la variante « phase 1 » se négocie actuellement à partir de 32 200€