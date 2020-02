Le Renault Arkana surpris avant son lancement en Chine

L'Arkana est un modèle pour l'heure spécifique à certains marchés comme la Russie, mais cela ne va pas durer. Une fuite montre la version chinoise, qui diffère fortement de la mouture russe : si cette dernière repose sur une plateforme de Dacia Duster, l'Arkana européen et chinois est produit sur une base de Renault Captur II, avec les dernières évolutions mécaniques et technologiques. Ce qui devrait signifier que l'habitacle de cet Arkana sera proche de celui du Captur.

Le Renault Arkana proposera le moteur 1.3 TCE en Chine, tandis qu'une variante hybride rechargeable n'est pas à exclure grâce au partage de plateforme avec le Captur. Le lancement de l'Arkana en France, déjà confirmé l'année dernière d'une source interne au constructeur, n'a pas encore été officialisé. Mais nous devrions voir cet Arkana dans les concessions Renault d'ici l'année prochaine dans l'Hexagone.

Sans surprise, il se placera entre Captur et Kadjar : plus long que le premier, mais plus compact que le second (notamment à l'intérieur).