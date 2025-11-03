Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Salon Epoqu’auto 2025 ouvre ses portes ce week-end

Alexandre Bataille

Du 7 au 9 novembre 2025, le parc Eurexpo de Lyon accueillera l’édition 2025 sur salon Epoqu’Auto, le rendez-vous des amoureux des mécaniques d’antan. Chaque édition bat le record de la précédente, dépassant désormais la barre symbolique des 100 000 visiteurs, sur deux jours.

Moins guindé que Rétromobile, le salon Epoqu’Auto n’en finit pas de battre des records d’affluence. L’an dernier près de 110 000 visiteurs ont foulé les allées du parc expo de Lyon à la découverte de trésors roulants et de vieilles mécaniques. Cette année, plus de 1 500 véhicules seront exposés et pas moins de 200 motos sur une surface de 88 000 m2.

Dès l’entrée, les visiteurs pourront admirer la Peugeot 205 T16, célébrant le 40e anniversaire du premier titre mondial ou encore la Ligier de Jacques Lafitte, qui s’est illustré en Formule 1. L’organisation a également amené plusieurs perles rares comme comme la DS Palace du Général de Gaule, la Mercedes-Benz CLK GTR GT1 produite à seulement 10 exemplaires, la Ferrari F50 ou encore les Maserati MC12 et Koenigsegg Agera R (18 exemplaires seulement). Caradisiac sera présent sur le salon pour vous faire découvrir les plus beaux joyaux exposés cette année.

Infos pratiques Epoqu’Auto 2025

Vendredi 7 novembre : 9h/22h
Samedi 8 novembre : 9h/19
Dimanche 9 novembre : 9h/18h

Adultes : 18 € - 1 jour/30 € - 2 jours
Achat en ligne 16 € jusqu’à l’ouverture
du salon.

