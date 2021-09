Le Seat Arona restylé arrive en concession : la bonne pioche

C'est peu de dire que les jours du moteur à combustion sont comptés. Et pour ceux qui souhaitent toujours acquérir des véhicules sans assistance électrique et avec un moteur ayant plus de trois cylindres, le choix se réduit dangereusement. Chez les généralistes, et particulièrement sur le segment très populaire des crossovers urbains, il est même de plus en plus restreint. Renault propose bien un quatre cylindres sur le Captur, et le groupe VW fait de même sur la doublette Skoda Kamiq et Seat Arona.

Lequel vient justement d'avoir droit à un restylage très discret, qui n'a pas pour vocation de chambouler le profil d'un modèle à succès. Au delà des sempiternels coups de bistouris sur la face avant, arrière, les nouveaux modèles de jantes et d'inserts dans l'habitacle, l'Arona restylé s'illustre par une nouvelle planche de bord intégrant l'appréciable instrumentation numérique paramétrable, et écran tactile de plus de 9 pouces avec Apple CarPlay sans fil. C'est à noter.

Là où l'Arona pèche, c'est dans le domaine de la modularité arrière, avec peu de possibilités (pas de banquette coulissante ou modulaire). A ce sujet, certaines marques asiatiques ou européennes font bien mieux. Un Arona qui fait en tout cas le grand écart mécanique, allant de 95 ch (avec une boîte mécanique à 5 rapports) à 150 ch avec l'excellent 1.5 TSI, uniquement en boîte automatique DSG. Les clients devraient majoritairement opter pour la solution intermédiaire avec le 110 ch, mais pour ceux qui veulent un peu plus de gouache et dépasser sans crainte, le 1.5 TSI est une offre parfaite, devenue rare dans la catégorie.

La concurrence

Renault Captur : c'est l'un des rares modèles à proposer encore du quatre cylindres sous le capot. Le Captur offre une position un peu plus haute et moins typée "dynamique" que l'Arona, mais il est plus généreux en espace à bord et un peu plus modulaire. Les tarifs du Captur sont globalement proches de ceux de l'Espagnol, mais il devrait profiter d'une remise supérieure en concession.

Peugeot 2008 : le très cher Peugeot 2008 joue la carte du design osé à fond. Et ça marche, vu le très bon niveau de ventes du SUV urbain au lion qui offre entre 100 et 155 ch, mais uniquement en trois cylindres pour l'essence. Et pour bénéficier des 155 ch, il faudra passer par la finition GT qui débute à plus de 32 000 €. C'est 5000 € de plus que le haut de gamme de l'Arona !

Nissan Juke : ceux qui trouveront l'Arona trop triste peuvent se tourner vers l'un des précurseurs en la matière. Le Nissan Juke pèche toutefois par une offre de motorisation toujours très pauvre, constituée uniquement du trois cylindres de 114 ch. La gamme est par ailleurs assez complexe avec un grand nombre de versions différentes. En matière de prix, le Juke est toutefois très bien placé.

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,15 mètres

Largeur : 1,78 mètre

Hauteur : 1,53 mètre

Volume de coffre : 400 litres

Motorisations

Trois cylindres 1.0 95 ch, uniquement en boîte manuelle 5 rapports.

Trois cylindres 1.0 110 ch, boîte manuelle six rapports ou DSG7.

Quatre cylindres 1.5 TSI 150 ch, uniquement en boîte DSG7.

Trois cylindres 1.0 TGI 95 ch (bicarburation essence/gaz naturel), uniquement en boîte manuelle 6 rapports.

Prix