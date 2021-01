Le Seat Tarraco gagne un moteur essence de 245 ch

Pour ceux qui voudraient du punch mais sans hybridation, il n'y a bien que le 2.0 TDI de 200 ch dans la gamme du grand SUV Tarraco. Mais Seat annonce l'arrivée d'un moteur bien plus puissant, en l'occurrence le 2.0 TSI de 245 ch que l'on retrouve sur de nombreux modèles du groupe Volkswagen, de la Skoda Octavia RS à la Volkwagen Golf GTI.

Un moteur qui est, sur le Tarraco, exclusivement associé à la transmission intégrale 4Drive et à la boîte automatique. Avec ses 370 Nm disponibles entre 1600 et 4300 tr/mn, il devrait donner une belle allonge à un véhicule assez lourd qui, finalement, se montera bien plus à l'aise avec ce bloc qu'avec le 1.5 TSI de 150 ch, un peu "juste" lorsque le Tarraco embarque la petite famille et les valises.

Cette version ne devrait toutefois que peu se vendre, puisque ses émissions de CO2 tournent autour des 200 g/km (les valeurs de la version française, tout comme ses tarifs, ne sont pas encore connues). En France, cela correspond à un malus de plus de 11 000 €.