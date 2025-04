Le Skoda Elroq RS se dévoile et un président américain sème la pagaille

Le Skoda Elroq passe un jogging

Lorsqu'on lance un modèle, même à l'heure de l'électrique, il est tentant de proposer une version sportive, histoire de doper les ventes de celles qui le sont moins. Chez Skoda, on a une formule magique et historique : RS. Voilà donc que le nouveau SUV Elroq se dévoile en exclusivité pour Caradisiac dans sa version dopée. Au menu : 340 ch, une batterie de 84 kWh, une autonomie de 550 km et un 0 / 100 km / h en 5,4s.

Retrouvez en détail et en vidéo ce nouveau Skoda Elroq RS.

Donald Trump : "tax, baby, tax"

La punition est tombée le 2 avril, à 22h chez nous. Aux côtés d'un syndicaliste automobile du Michigan, Donald Trump a confirmé ce à quoi l'automobile mondiale s'attendait depuis plusieurs semaines : une taxe supplémentaire de 25% appliquée à toutes les autos importées et la même addition pour les pièces détachées dès le 3 mai prochain. La catastrophe est mesurée pour la France (seules les marques US de Stellantis risquent de souffrir, ce qui pourrait impacter le résultat global du groupe) mais c'est un tsunami pour l'Allemagne, la Corée et le Japon. Sans compter la chute de la consommation aux États-Unis ou le prix des voitures devrait augmenter de 10 000 dollars, en moyenne.

Retrouvez la liste des pièces détachées qui seront concernées.

Gain par voiture vendue : les gagnants et les perdants

Parfois, l'industrie automobile peut être très rentable. C'est ainsi qu'à Maranello, ou l'on n'est pas trop regardant sur l'addition, on gagne 136 671€ à chaque voiture vendue. Le prix d'une Ferrari ne serait donc pas seulement constitué de sa puissance, du cuir de ses baquets et des cylindres multipliés ? On n'ose y croire. Parmi ces bonnes fortunes, on retrouve également Porsche avec 18 142€ de gain par auto, soit le tarif d'une Dacia Sandero bien équipée. Mais à ce loto, il y a quelques perdants, dont Lucid qui perd, quant à lui, 283 468€ par auto, soit le prix d'une très belle Porsche.

Retrouvez l'ensemble de ces gains par ici.

Le Citroën C3 Aircross pas cher n'est pas un SUV au rabais

Cette semaine, Olivier Pagès a fait des économies en prenant le volant du Citroën C3 Aircross d'entrée de gamme, équipé du moteur de 100 ch et vendu 19 700 euros. Sur le papier, pas de quoi afficher un grand sourire. Et pourtant, au bout de son essai, il a été agréablement surpris. L'habitabilité arrière est au rendez-ous, tout comme l'originalité de la présentation intérieure et le confort. Le client en a pour son argent, à condition de ne pas rechercher une conduite très dynamique, limitée par la petite puissance de l'engin

Retrouvez l'essai en détail de ce Citroên C3 Aircross d'entrée de gamme.