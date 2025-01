Le Skoda Enyaq restylé au prix bien placé pour battre le Tesla Model Y ?

Même si les modèles électriques du groupe Volkswagen lancés depuis le début de la décennie n’ont pas réussi à se rapprocher des niveaux de vente de Tesla, certains d’entre eux comme le Skoda Enyaq parviennent à atteindre des chiffres quand même intéressants. Le SUV tchèque est même devenu le modèle électrique neuf le plus vendu du marché européen en octobre 2024.

Il se trouve justement que ce Skoda Enyaq a reçu son restylage de mi-carrière, lui qui avait été lancé sur le marché en 2021. Un restylage qui lui permet d’afficher un design plus fort en plus d’un habitacle aux finitions légèrement améliorées et à l’ordinateur de bord plus performant.

On connaît enfin les prix de cet Enyaq restylé et ils baissent par rapport à ceux de la précédente mouture : à partir de 46 270€ en finition de base Element avec les batteries de 77 kWh et le moteur arrière de 286 chevaux, soit une baisse significative par rapport à l’ancienne grille des tarifs. Rappelons cependant que Skoda offrait précédemment une remise automatique de 11 000€ sur l’Enyaq, ce qui permet de la relativiser.

Dans le coup face au Tesla Model Y…

Quand on compare cet Enyaq restylé au Tesla Model Y pré-restylage toujours affiché au catalogue français, le Tchèque paraît dans le coup : l’Américain reste moins cher en prix de base à 44 990€, mais il dispose à ce prix de batteries moins grosses et l’Enyaq restylé bénéficie d’un très bon niveau d’équipement en série.

Notons cependant que Tesla offre actuellement une grosse remise sur la version Grande Autonomie Propulsion de ce Model Y, affiché ces jours-ci à 42 990€ au lieu de 46 990€ avant bonus ! Imbattable, à ce prix, mais l’offre ne durera très probablement que le temps d’écouler les stocks du Model Y en attendant l’arrivée de sa version restylée sur notre marché.