Le Skoda Enyaq RS coûte plus cher que le Volkswagen ID.4 GTX (61 130€)

Désormais proposé à partir de 44 580€ dans sa version de base 60 équipée de batteries d'une capacité nette de 58 kWh, le Skoda Enyaq iV peut désormais se commander dans sa variante haut de gamme sportive RS dont le groupe motopropulseur développe 299 chevaux. Alors que le coupé coûte 62 210€ dans cette variante de pointe, la carrosserie « classique » de l'Enyaq réclamera finalement une addition de 61 130€. C'est 9 500€ de plus que la version 80 de l'Enyaq, équipé de batteries à la capacité identique (77 kWh) mais avec deux roues motrices en moins et un niveau d'équipement moins intéressant.

A ce prix élevé, l'Enyaq iV RS profite quasiment de toutes les options du catalogue avec la calandre « Crystal Face » éclairée, la climatisation tri-zone, le régulateur adaptatif avec système de maintien dans la voie, le coffre à hayon électrique ou les sièges sport. Il coûte encore plus cher que le Volkswagen ID.4 GTX, son cousin doté du même groupe motopropulseur aux performances et à l'équipement similaire, facturé lui 60 650€.

Pas de bonus ?

A titre de comparaison, un Hyundai Ioniq5 en finition haut de gamme se négocie à partir de 63 900€ avec des batteries à la capacité identique (77 kWh) et un groupe motopropulseur de 325 chevaux. Le Tesla Model Y Grande Autonomie, lui, est facturé 64 990€ avec de meilleures performances et un équipement de série généreux. Rappelons que le bonus écologique de 2000€ (réduit à 1000€ dès le 1er janvier prochain) n'est valable que pour des modèles coûtant moins de 60 000€, raison pour laquelle il sera peut-être possible de négocier une remise en concession.