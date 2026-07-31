Le Subaru Outback est de retour, mais en électrique. A-t-il ses chances ? 

L’E-Outback est proposé en finitions Xperience et Xperience +. La première, facturée 52 990 € comprend déjà la clim auto bi-zone, les sièges chauffants à réglages électriques, la banquette arrière chauffante, la sellerie en cuir synthétique, le hayon motorisé, le système multimédia avec écran de 14 pouces et GPS connecté, la sono avec 6HP, la réplication de smartphone sans fil alliée à un double chargeur à induction, les aides à la conduite complètes, les jantes de 18 en tôle, les projecteurs dynamiques à LED, voire la vision panoramique à 360° et l’essuie-glace arrière !

À 55 990 €, l’Experience + ajoute le toit panoramique, les sièges ventilés, la hi-fi Harman-Kardon à 10HP, ainsi que l’accès à quelques options comme la sellerie en vrai cuir et les jantes en alliage de 20 pouces.

Le point techno

Le Subaru E-outback s’équipe d’office des ADAS riches, comprenant le centrage sur la voie, le régulateur de vitesse actif, l’aide au changement de voie, l’avertisseur de trafic transversal arrière, l’assistance au freinage en stationnement, et, bien sûr, les programmes de conduite tout-terrain. Ces systèmes fonctionnent correctement, se révélant raisonnablement intrusifs.