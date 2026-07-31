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Subaru E-outback

Essai

Le Subaru Outback est de retour, mais en électrique. A-t-il ses chances ? 

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

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3. Le Subaru E-Outback comprend d’office un équipement riche

 

Hors bitume, l’e-Outback fait bonne figure malgré son encombrement. Ses angles de carrosserie modifiés permettent une attaque de 17,6°, une fuite de 18,2° et un ventral de 20,2°. Intéressant, mais pas record.
Hors bitume, l’e-Outback fait bonne figure malgré son encombrement. Ses angles de carrosserie modifiés permettent une attaque de 17,6°, une fuite de 18,2° et un ventral de 20,2°. Intéressant, mais pas record.

L’E-Outback est proposé en finitions Xperience et Xperience +. La première, facturée 52 990 € comprend déjà la clim auto bi-zone, les sièges chauffants à réglages électriques, la banquette arrière chauffante, la sellerie en cuir synthétique, le hayon motorisé, le système multimédia avec écran de 14 pouces et GPS connecté, la sono avec 6HP, la réplication de smartphone sans fil alliée à un double chargeur à induction, les aides à la conduite complètes, les jantes de 18 en tôle, les projecteurs dynamiques à LED, voire la vision panoramique à 360° et l’essuie-glace arrière !

À 55 990 €, l’Experience + ajoute le toit panoramique, les sièges ventilés, la hi-fi Harman-Kardon à 10HP, ainsi que l’accès à quelques options comme la sellerie en vrai cuir et les jantes en alliage de 20 pouces.

La carrosserie du Subaru E-Outback se pare de nombreuses protections non peintes, un plus car elles craignent moins un usage tout-terrain… voire urbain !
La carrosserie du Subaru E-Outback se pare de nombreuses protections non peintes, un plus car elles craignent moins un usage tout-terrain… voire urbain !

Le point techno

Le Subaru E-outback s’équipe d’office des ADAS riches, comprenant le centrage sur la voie, le régulateur de vitesse actif, l’aide au changement de voie, l’avertisseur de trafic transversal arrière, l’assistance au freinage en stationnement, et, bien sûr, les programmes de conduite tout-terrain. Ces systèmes fonctionnent correctement, se révélant raisonnablement intrusifs.

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