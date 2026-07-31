Le Subaru Outback est de retour, mais en électrique. A-t-il ses chances ?
4. Notre avis sur le Subaru E-Outback 2026 par rapport à la concurrence et son prix
Le Subaru E-Outback vaut-il le surcroît de 4 000 € qu’il réclame face à un Solterra similairement motorisé ? Si on a une famille à trimballer, le jeu en vaut la chandelle ne serait-ce que par le coffre nettement plus spacieux et la suspension plus confortable. Le Subaru est aussi un poil plus cher que le Toyota BZ4X Touring (dès 51 900 €) mais aussi mieux équipé (chargeur de 22 kW en série par exemple). Il ne se heurte pas exactement à la même concurrence que le Solterra vu qu’il est conçu pour s’aventurer aisément en hors-piste, disposant pour ce faire des programmes de conduite et des protections de carrosserie adaptées. À ce titre, on ne lui voit qu’un rival direct : le Jeep Compass 4XE (380 ch), dès 51 490 €.
À retenir : un choix aussi pragmatique qu’esthétique
Outre ses performances un chouia plus élevées, le Subaru E-Outback se distingue du Solterra par son coffre plus grand, son meilleur confort de suspension et son adaptation plus marquée à un usage en tout-terrain. Il conserve un bel agrément de conduite, de jolis chronos, un excellent comportement routier, un vaste habitacle et une garantie alléchante (jusqu’à 10 ans et 200 000 km si on reste en réseau). On aurait toutefois aimé qu’il progresse côté recharge et finition, deux points où il demeure médiocre, sans oublier l’absence très curieuse de boîte à gants. Une suspension pneumatique permettant de faire varier la garde au sol serait également un plus, au moins en option.
Caradisiac a aimé
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Le coffre nettement agrandi
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Le confort de suspension en progrès
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Les performances
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L’agrément de conduite
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L’espace habitable
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L’équipement intéressant
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Les protections de carrosserie
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La garantie attractive
Caradisiac n’a pas aimé
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La recharge stagnante
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Le planificateur d’itinéraire quasi-inutile
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L’absence de boîte à gants
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L’ergonomie parfois curieuse
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Les matériaux sans classe
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L’absence de version 7 places
|Version
|Prix
|E-Outback 74 kWh 380 ch AWD 4Xperience
|52 990 €
|E-Outback 74 kWh 380 ch AWD 4Xperience+ Sel Noir 18"
|55 990 €
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