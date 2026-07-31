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Subaru E-outback

Essai

Le Subaru Outback est de retour, mais en électrique. A-t-il ses chances ? 

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

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6. Subaru E-Outback - Les principales caractéristiques techniques

 

Le Subaru Outback est de retour, mais en électrique. A-t-il ses chances ? 
 Version Subaru E-Outback 74 kWh 380 ch AWD 4Xperience
Généralités  
Date de commercialisation 07/2026
Dimensions  
Longueur 4,85 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,68 m
Empattement 2,85 m
Volume de coffre mini 595 litres
Volume de coffre maxi nc
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 010 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance moteur 380 ch
Couple 536 Nm
Autonomie en électrique combinée 519 km maximum
Capacité batterie 74,7 kWh
Type batterie Nickel/Manganèse/Cobalt
Puissance de recharge AC (Alternatif) 22 kW
Puissance de recharge DC (Rapide) 150 kW
Temps de charge 20 à 80 % DC 28 minutes
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4,5 s.
Emissions de CO2 0 g/km
Bonus malus max 0 €
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