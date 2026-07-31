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Subaru E-outback

Essai

Le Subaru Outback est de retour, mais en électrique. A-t-il ses chances ? 

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

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5. Subaru E-Outback - L’évaluation dans la catégorie, 38 critères analysés et notés

 

Le Subaru Outback est de retour, mais en électrique. A-t-il ses chances ? 

Le Subaru E-Outback (380 ch, à partir de 52 990 €) s’évalue dans la catégorie des SUV électriques 4x4 à quatre roues motrices qui compte notamment :

  • BYD Sealion 7 AWD (530 ch, dès 51 990 €)
  • Jeep Compass 4xe (380 ch, dès 51 490 €)
  • Kia EV6 AWD (325 ch, dès 53 450 €)
  • MGS6 Dual Motor (361 ch, dès 47 990 €)
  • Nissan Ariya e-4Force (306 ch, dès 55 800 €)
  • Opel Grandland AWD (325 ch, dès 53 690 €)
  • Peugeot e-3008 (325 ch, dès 53 190 €)
  • Tesla Model Y Premium 4WD (env. 375 ch, dès 53 990 €)
  • Toyota BZ4x Touring (380 ch, dès 51 900 €)
  • Volkswagen ID.5 GTX (340 ch, dès 55 900 €)
  • Xpeng G6 AWD (485 ch, dès 50 990 €)
Subaru e-Outback
Budget
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Pratique
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Autonomie
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Note globale : 14 /20
Explication des critères de notation
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