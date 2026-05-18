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Subaru Solterra

Essai

Le Subaru Solterra restylé progresse, oui, mais de façon étrange…

Dans Nouveautés / Restyling

Stéphane Schlesinger

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3. Le Subaru Solterra devient compétitif par ses prix

 

Le Subaru Solterra restylé progresse, oui, mais de façon étrange…

Le Solterra 2026 est disponible en deux versions, identiques par leur motorisation et leur batterie.
Facturée 48 990 €, la 4XPerience inclut la clim auto bizone avec pompe à chaleur, le système multimédia avec écran de 14 pouces, réplication de smartphone sans fil, GPS et planificateur d’itinéraire, sièges chauffants à réglages électriques côté conducteur, chargeur de téléphone à induction, jantes en tôle de 18 pouces, chargeur de 22 kW, rétro intérieur numérique, hayon motorisé, surveillance des angles morts, et radars de stationnement avec caméra à 360° notamment.

À 52 990 €, la variante 4Xperience + ajoute les jantes en alliage de 20 pouces, les sièges ventilés, avec réglages électriques étendus y compris pour le passager, la banquette arrière chauffante, le toit panoramique, la hi-fi Harman/Kardon avec caisson de basses et la sellerie en cuir.

Le point techno
De série, le Solterra embarque des aides à la conduite nombreuses, incluant le centrage sur la voie, le régulateur adaptatif, l’aide active au changement de voie, le ralentissement avant un virage (que l’on peut désactiver), l’assistance au freinage en stationnement mais aussi après un choc. Hormis ce dernier élément, que je n’ai pas testé ayant horreur de me prendre un airbag dans la figure, ces systèmes fonctionnent sans brutalité ni coup de freins inopportuns.

 

Equipements et options

Version : (2) 342 AWD 73 KWH 4XPERIENCE+

Equipements de sécurité

  • Lave-phares

  • Airbags rideaux SRS

  • Airbags frontaux SRS

  • Airbags latéraux AV SRS

  • Système de contrôle de descente

  • Aide au démarrage en côte

  • Airbag de genoux SRS (conducteur)

  • Système d&#039;ouverture et de démarrage sans clé

  • Feux de jour à LED

  • Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDA)

  • Système d&#039;alerte de véhicule à proximité

  • Airbag central AV SRS

  • Feux AR combinés à LED

  • Allumage automatique des feux de croisement

  • Aide active au changement de voie liée à l&#039;activation des feux clignotants (LCA)

  • Système de feux de route adaptatifs (AHS)

  • Alerte de circulation transversale AV (FCTA)

  • Assistance au freinage en stationnement (PKSB)

  • Feux de détresse automatiques (FHL)

  • Fixations pour siège enfant compatibles ISOFIX avec attaches Top Tether

Equipements de confort

  • Banquette AR rabattable 60/40

  • Sièges AV chauffants

  • Vitres électriques

  • Ceintures de sécurité AV à 3 points

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Sièges AR chauffants

  • Siège passager AV à réglable électriques 8 positions

  • Rangements de portes avec porte-bouteille

  • 2 porte-gobelets AV (console centrale)

  • Aumonière au dos des sièges AV

  • Ceintures de sécurité AR 3 points

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

  • Toit vitré panoramique

  • Volant chauffant

  • Siège conducteur à réglage électriques (10 voies) avec support lombaires

  • Dossiers de sièges AR inclinables

  • Frein de stationnement électronique avec fonction Auto Hold

  • Accoudoir central AV avec compartiment de rangement

  • Accoudoir central AR avec porte-gobelets intégrés

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Système audio premium Harman/Kardon 10 haut-parleurs avec caisson de basses

  • Palettes au volant (freinage régénératif)

  • Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (DRCC)

  • Rétroviseur intérieur numérique

  • Volant ovale gainé de cuir

  • Sièges en cuir synthétique

  • Rétroviseurs extérieurs à mémoire liés au siège conducteur avec inclinaison automatique en AR

  • Sièges AV ventilés

  • Dossiers de sièges AR rabattables d&#039;une seule touche

  • Dégivrage de la lunette AR

  • Système multimédia avec écran central 14&quot;, et navigation intégrée

  • Port USB C (audio, côté conducteur dans la console centrale)

  • Assistance au freinage en stationnement (PKSB)

  • Fixations pour siège enfant compatibles ISOFIX avec attaches Top Tether

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit

  • Spoiler de toit

  • Jantes alliage 20&quot;

  • Toit vitré panoramique

  • Peinture Emotional Red

Autres équipements

  • Pare-soleils AV avec miroir de courtoisie éclairé

  • Feu de brouillard AR à LED

  • Kit anti-crevaison

  • Dégivrage essuie-glaces

  • Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)

  • Antenne aileron de requin

  • Apple CarPlay/Android Auto

  • Enjoliveurs

  • 3ème feu stop à LED

  • Pare-brise acoustique avec filtration UV

  • Capteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique

  • Eclairage intérieur à LED (plafonniers AV et AR)

  • Lampes de lecture AV à LED

  • Eclairage de coffre à LED

  • Aérateurs aux places AR

  • SUBARU Care

  • Prise 12V (console centrale AV)

  • Chargeur de smartphone à induction

  • Reconnaissance vocale

  • Module de communication de données (DCM)

  • Combiné d&#039;instrumentation numérique 7&quot; (LCD TFT)

  • Sélecteur de vitesse rotatif

  • Sélecteur de modes de conduite (Éco/Normal/Power)

  • Fonctions X-MODE

  • Contrôle de motricité renforcée

  • Aide au maintien dans la voie (LTA)

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)

  • Système d&#039;arrêt d&#039;urgence (EDSS)

  • Avertisseur de circulation AR (RCTA)

  • Vision panoramique 360° (PVM)

  • Système de surveillance du conducteur

  • Signal de freinage d&#039;urgence

  • Phares LED avec réglage automatique de l&#039;inclinaison

  • Appuis-tête AV réglables

  • Appuis-tête AR réglables

  • Hayon motorisé et capteur de mouvement du pied

  • Câble de recharge AC triphasé 22 kW

  • Porte-benne

  • Pare-brise dégivrant

  • Port USB C (charge uniquement, côté passager dans la console centrale)

  • 2 Ports USB C (charge uniquement, à l&#039;AR de la console centrale)

  • Système de sécurité précollision avec détection des véhicules, piétons, cyclistes ( jour/ nuit),

  • Système de surveillance d&#039;angles morts (BSM)

  • Freinage post-collision (SCB)

  • Aide à la sortie sécurisée (SEA)

Options disponibles

  • Peinture Métallisée bi-color avec Toit Noir Platinum White Pearl Mica / Noir

     : 

    1350 €

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