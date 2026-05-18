3. Le Subaru Solterra devient compétitif par ses prix
Le Solterra 2026 est disponible en deux versions, identiques par leur motorisation et leur batterie.
Facturée 48 990 €, la 4XPerience inclut la clim auto bizone avec pompe à chaleur, le système multimédia avec écran de 14 pouces, réplication de smartphone sans fil, GPS et planificateur d’itinéraire, sièges chauffants à réglages électriques côté conducteur, chargeur de téléphone à induction, jantes en tôle de 18 pouces, chargeur de 22 kW, rétro intérieur numérique, hayon motorisé, surveillance des angles morts, et radars de stationnement avec caméra à 360° notamment.
À 52 990 €, la variante 4Xperience + ajoute les jantes en alliage de 20 pouces, les sièges ventilés, avec réglages électriques étendus y compris pour le passager, la banquette arrière chauffante, le toit panoramique, la hi-fi Harman/Kardon avec caisson de basses et la sellerie en cuir.
Le point techno
De série, le Solterra embarque des aides à la conduite nombreuses, incluant le centrage sur la voie, le régulateur adaptatif, l’aide active au changement de voie, le ralentissement avant un virage (que l’on peut désactiver), l’assistance au freinage en stationnement mais aussi après un choc. Hormis ce dernier élément, que je n’ai pas testé ayant horreur de me prendre un airbag dans la figure, ces systèmes fonctionnent sans brutalité ni coup de freins inopportuns.
Equipements et options
Version : (2) 342 AWD 73 KWH 4XPERIENCE+
Equipements de sécurité
Lave-phares
Airbags rideaux SRS
Airbags frontaux SRS
Airbags latéraux AV SRS
Système de contrôle de descente
Aide au démarrage en côte
Airbag de genoux SRS (conducteur)
Système d'ouverture et de démarrage sans clé
Feux de jour à LED
Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDA)
Système d'alerte de véhicule à proximité
Airbag central AV SRS
Feux AR combinés à LED
Allumage automatique des feux de croisement
Aide active au changement de voie liée à l'activation des feux clignotants (LCA)
Système de feux de route adaptatifs (AHS)
Alerte de circulation transversale AV (FCTA)
Assistance au freinage en stationnement (PKSB)
Feux de détresse automatiques (FHL)
Fixations pour siège enfant compatibles ISOFIX avec attaches Top Tether
Equipements de confort
Banquette AR rabattable 60/40
Sièges AV chauffants
Vitres électriques
Ceintures de sécurité AV à 3 points
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Sièges AR chauffants
Siège passager AV à réglable électriques 8 positions
Rangements de portes avec porte-bouteille
2 porte-gobelets AV (console centrale)
Aumonière au dos des sièges AV
Ceintures de sécurité AR 3 points
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Toit vitré panoramique
Volant chauffant
Siège conducteur à réglage électriques (10 voies) avec support lombaires
Dossiers de sièges AR inclinables
Frein de stationnement électronique avec fonction Auto Hold
Accoudoir central AV avec compartiment de rangement
Accoudoir central AR avec porte-gobelets intégrés
Climatisation automatique bi-zone
Système audio premium Harman/Kardon 10 haut-parleurs avec caisson de basses
Palettes au volant (freinage régénératif)
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (DRCC)
Rétroviseur intérieur numérique
Volant ovale gainé de cuir
Sièges en cuir synthétique
Rétroviseurs extérieurs à mémoire liés au siège conducteur avec inclinaison automatique en AR
Sièges AV ventilés
Dossiers de sièges AR rabattables d'une seule touche
Dégivrage de la lunette AR
Système multimédia avec écran central 14", et navigation intégrée
Port USB C (audio, côté conducteur dans la console centrale)
Assistance au freinage en stationnement (PKSB)
Fixations pour siège enfant compatibles ISOFIX avec attaches Top Tether
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit
Spoiler de toit
Jantes alliage 20"
Toit vitré panoramique
Peinture Emotional Red
Autres équipements
Pare-soleils AV avec miroir de courtoisie éclairé
Feu de brouillard AR à LED
Kit anti-crevaison
Dégivrage essuie-glaces
Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)
Antenne aileron de requin
Apple CarPlay/Android Auto
Enjoliveurs
3ème feu stop à LED
Pare-brise acoustique avec filtration UV
Capteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique
Eclairage intérieur à LED (plafonniers AV et AR)
Lampes de lecture AV à LED
Eclairage de coffre à LED
Aérateurs aux places AR
SUBARU Care
Prise 12V (console centrale AV)
Chargeur de smartphone à induction
Reconnaissance vocale
Module de communication de données (DCM)
Combiné d'instrumentation numérique 7" (LCD TFT)
Sélecteur de vitesse rotatif
Sélecteur de modes de conduite (Éco/Normal/Power)
Fonctions X-MODE
Contrôle de motricité renforcée
Aide au maintien dans la voie (LTA)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)
Système d'arrêt d'urgence (EDSS)
Avertisseur de circulation AR (RCTA)
Vision panoramique 360° (PVM)
Système de surveillance du conducteur
Signal de freinage d'urgence
Phares LED avec réglage automatique de l'inclinaison
Appuis-tête AV réglables
Appuis-tête AR réglables
Hayon motorisé et capteur de mouvement du pied
Câble de recharge AC triphasé 22 kW
Porte-benne
Pare-brise dégivrant
Port USB C (charge uniquement, côté passager dans la console centrale)
2 Ports USB C (charge uniquement, à l'AR de la console centrale)
Système de sécurité précollision avec détection des véhicules, piétons, cyclistes ( jour/ nuit),
Système de surveillance d'angles morts (BSM)
Freinage post-collision (SCB)
Aide à la sortie sécurisée (SEA)
Options disponibles
-
Peinture Métallisée bi-color avec Toit Noir Platinum White Pearl Mica / Noir:
1350 €
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