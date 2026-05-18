Le Solterra 2026 est disponible en deux versions, identiques par leur motorisation et leur batterie.

Facturée 48 990 €, la 4XPerience inclut la clim auto bizone avec pompe à chaleur, le système multimédia avec écran de 14 pouces, réplication de smartphone sans fil, GPS et planificateur d’itinéraire, sièges chauffants à réglages électriques côté conducteur, chargeur de téléphone à induction, jantes en tôle de 18 pouces, chargeur de 22 kW, rétro intérieur numérique, hayon motorisé, surveillance des angles morts, et radars de stationnement avec caméra à 360° notamment.

À 52 990 €, la variante 4Xperience + ajoute les jantes en alliage de 20 pouces, les sièges ventilés, avec réglages électriques étendus y compris pour le passager, la banquette arrière chauffante, le toit panoramique, la hi-fi Harman/Kardon avec caisson de basses et la sellerie en cuir.

Le point techno

De série, le Solterra embarque des aides à la conduite nombreuses, incluant le centrage sur la voie, le régulateur adaptatif, l’aide active au changement de voie, le ralentissement avant un virage (que l’on peut désactiver), l’assistance au freinage en stationnement mais aussi après un choc. Hormis ce dernier élément, que je n’ai pas testé ayant horreur de me prendre un airbag dans la figure, ces systèmes fonctionnent sans brutalité ni coup de freins inopportuns.