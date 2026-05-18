48 990 €, cela s’avère bien placé pour un SUV de segment D doté de plus de 300 ch et 4 roues motrices. Tant mieux, car la recharge du Solterra est sans éclat, et la concurrence aussi nombreuse que féroce. Par exemple, un Tesla Model Y Premium à transmission intégrale réclame 53 990 € minimum (375 ch tout de même), contre 47 990 € au MGS6 Dual Motor (361 ch), 50 990 € à un Xpeng G6 AWD (485 ch), 51 990 € à un BYD Sealion 7 AWD (530 ch !), 53 190 € à un Peugeot e-3008 de 325 ch, 53 450 € à un Kia EV6 AWD (325 ch), 53 690 € à un Opel Grandland AWD (325 ch), 55 800 € à un Nissan Ariya e-4Force (306 ch) ou encore 59 500 € à un VW ID5 GTX (340 ch). On comptera toutefois 47 400 € pour le Toyota BZ4x équivalent au Solterra…

A retenir : si seulement il chargeait plus vite !

On ressort du Subaru Solterra un peu mitigé. En effet, on aurait aimé que le restylage augmente davantage la puissance moyenne de recharge, qui prend peu à peu du retard sur la concurrence. De plus, la consommation électrique, plutôt bien contenue quand il fait suffisamment chaud, augmente drastiquement avec la baisse des températures. Embêtant sur long trajet !

Ajoutons à cela un planificateur d’itinéraire tenant du gadget. C’est d’autant plus regrettable que dynamiquement, le Solterra excelle, surtout qu’il devrait bien se débrouiller sur sol glissant, voire en tout-chemin. Très sûr et efficace sans être ennuyeux, il gratifie également de performances vives, et se révèle spacieux. Les amateurs de conduite s’en réjouiront. Hélas, le Subaru doit toujours se contenter d’un coffre pas assez grand (et sans frunk !), se passer de boîte à gants et n’offre que des matériaux banals dans l’habitacle. La garantie intéressante (jusqu’à 10 ans et 200 000 km si on reste dans le réseau) compense quelque peu.

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