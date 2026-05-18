Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Subaru Solterra

Essai

Le Subaru Solterra restylé progresse, oui, mais de façon étrange…

Dans Nouveautés / Restyling

Stéphane Schlesinger

2  

6. Subaru solterra restylé - Les principales caractéristiques techniques

 

Le Subaru Solterra restylé progresse, oui, mais de façon étrange…

 

Les chiffres clés

Subaru Solterra (2) 342 AWD 73 KWH 4XPERIENCE+
Généralités  
Finition 4XPERIENCE+
Date de commercialisation 19/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Durée de garantie de la batterie (en mois) 96 mois
Durée de garantie de la batterie (en kilomètres) 160000 km
Dimensions  
Longueur 4,69 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,65 m
Empattement 2,85 m
Volume de coffre mini 452 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 045 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 10 CV
Couple 437 Nm
Puissance moteur 342 ch
Autonomie en électrique combinée 471 km
Capacité batterie 73 kWh
Location batterie Non
Type batterie Lithium-ion Li
Roues motrices électriques 4x4
Recharge  
Puissance du chargeur intégré 22 kW
Temps de recharge mini sur prise rapide 0,5 h
Type de prise de charge Combo CCS
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (36)

Voir tout

Sommaire

2  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Subaru Solterra

Subaru Solterra

SPONSORISE

Essais Subaru Solterra

Voir tous les essais Subaru Solterra

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Subaru Solterra

Voir toute l'actu Subaru Solterra