Le Subaru Solterra (342 ch, à partir de 48 990 €) s'évalue dans la catégorie des SUV électriques moyens à quatre roues motrices qui compte notamment :



BYD Sealion 7 AWD (530 ch, dès 51 990 €)

Kia EV6 AWD (325 ch, dès 53 450 €)

MGS6 Dual Motor (361 ch, dès 47 990 €)

Nissan Ariya e-4Force (306 ch, dès 55 800 €)

Opel Grandland AWD (325 ch, dès 53 690 €)

Peugeot e-3008 (325 ch, dès 53 190 €)

Tesla Model Y Premium 4WD (env. 375 ch, dès 53 990 €)

Toyota bZ4x (342 ch, dès 47 400 €)

Volkswagen ID.5 GTX (340 ch, dès 55 900 €)

Xpeng G6 AWD (485 ch, dès 50 990 €)