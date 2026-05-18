5. Subaru Solterra restylé - L'évaluation dans la catégorie, 38 critères analysés et notés
Le Subaru Solterra (342 ch, à partir de 48 990 €) s'évalue dans la catégorie des SUV électriques moyens à quatre roues motrices qui compte notamment :
BYD Sealion 7 AWD (530 ch, dès 51 990 €)
Kia EV6 AWD (325 ch, dès 53 450 €)
MGS6 Dual Motor (361 ch, dès 47 990 €)
Nissan Ariya e-4Force (306 ch, dès 55 800 €)
Opel Grandland AWD (325 ch, dès 53 690 €)
Peugeot e-3008 (325 ch, dès 53 190 €)
Tesla Model Y Premium 4WD (env. 375 ch, dès 53 990 €)
Toyota bZ4x (342 ch, dès 47 400 €)
Volkswagen ID.5 GTX (340 ch, dès 55 900 €)
Xpeng G6 AWD (485 ch, dès 50 990 €)
|Solterra 4Xperience+ Pack ST-E
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,8 /20
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