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Subaru Solterra

Essai

Le Subaru Solterra restylé progresse, oui, mais de façon étrange…

Dans Nouveautés / Restyling

Stéphane Schlesinger

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5. Subaru Solterra restylé - L'évaluation dans la catégorie, 38 critères analysés et notés

 

Le Subaru Solterra restylé progresse, oui, mais de façon étrange…

Le Subaru Solterra (342 ch, à partir de 48 990 €) s'évalue dans la catégorie des SUV électriques moyens à quatre roues motrices qui compte notamment :


BYD Sealion 7 AWD (530 ch, dès 51 990 €)

Kia EV6 AWD (325 ch, dès 53 450 €)

MGS6 Dual Motor (361 ch, dès 47 990 €)

Nissan Ariya e-4Force (306 ch, dès 55 800 €)

Opel Grandland AWD (325 ch, dès 53 690 €)

Peugeot e-3008 (325 ch, dès 53 190 €)

Tesla Model Y Premium 4WD (env. 375 ch, dès 53 990 €)

Toyota bZ4x (342 ch, dès 47 400 €)

Volkswagen ID.5 GTX (340 ch, dès 55 900 €)

Xpeng G6 AWD (485 ch, dès 50 990 €)

 

Solterra 4Xperience+ Pack ST-E
Budget
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Pratique
  • 6.42
  • 6.42
  • 6.42
  • 6.42
  • 6.42
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Autonomie
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Note globale : 13,8 /20
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