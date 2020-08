Le SUV Lister Stealth se dévoile enfin

Vous connaissiez peut-être Lister pour la Storm, voilà maintenant le premier SUV du petit constructeur anglais, qui tente de s'illustrer sur la route en 2020 avec le modèle annoncé comme le plus performant du moment. Plus rapide qu'un Aston Martin DBX, qu'un Bentley Bentayga, et même qu'un Lamborghini Urus ou qu'un Porsche Cayenne Turbo ? C'est ce que revendique Lister qui aurait testé son produit face à tous ces modèles en départ arrêté, avec une victoire à la clé et un 0 à 100 en 3,5 secondes.

Le V8 5.0 compressé de Jaguar est porté ici à 670 ch et 720 Nm, ce qui le place clairement devant un F-Pace SVR, moins puissant, mais aussi et surtout moins exclusif.

Le Stealth sera limité à une centaine d'exemplaires avec un tarif unique à plus de 110 000 €, hors options. Car il faut bien noter que Lister va permettre aux clients de personnaliser au maximum leur auto, notamment à l'intérieur avec un large choix de teintes et d'inserts.