Le SUV Seat Tarraco tué par la marque Cupra

Le Volkswagen Tiguan et le Skoda Kodiaq viennent tous les deux de passer à une nouvelle génération. Mais leur cousin de chez Seat, le grand Tarraco, n’a toujours pas reçu de restylage de mi-carrière. Et il n’en recevra même pas : Seat vient d’annoncer aux journalistes anglais d’Autocar qu’il sera tout simplement supprimé du catalogue dès ce troisième trimestre 2024.

Parce qu’il ne se vendait plus assez ? D’après les communicants du constructeur espagnol, même pas. « Le Seat Tarraco a été un succès mais il n’y aura pas de remplaçant à ce modèle », expliquent-ils.

Cohabitation impossible avec le Cupra Terramar

D’après ces mêmes communicants, c’est en fait l’arrivée du Cupra Terramar qui envoie le Seat Tarraco à la retraite. « A partir de cette seconde moitié de l’année 2024, nous nous focalisons sur le nouveau Cupra Terramar qui va le remplacer à sa façon ». Positionné au-dessus du Cupra Formentor récemment restylé, le Terramar sera un peu plus compact que le Terramar et on ignore s’il pourra disposer de sept places à l’intérieur. Il sera présenté officiellement dans quelques semaines et vise même le marché américain.