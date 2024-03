Scoop – Cupra Terramar : prêt pour l’Amérique ?

La marque espagnole Cupra va bien et elle a de nombreux projets, dont celui de conquérir l’Amérique ! En attendant l’arrivée de Cupra sur le sol américain avant la fin de la décennie, la marque poursuit les essais routiers de son futur SUV Terramar. Un modèle que les ouvriers de l’usine hongroise Audi de Győr ont pu voir à la fin de 2022 puisque ce sont eux qui seront chargés d’assembler le Terramar aux côtés du futur Audi Q3, ces deux SUV partageant bon nombre d’éléments en commun, à commencer par la plateforme MQB Evo qu’utilise également le nouveau Volkswagen Tiguan.

En plus de la plateforme que le futur Audi Q3 et le Cupra Terramar auront en commun, il y aura aussi les motorisations. Alors que la marque espagnole se diversifie vers le 100 % électrique avec parmi les nouveautés électriques le SUV Cupra Tavascan et la citadine Raval, il poursuit ses efforts dans le « thermique » avec ce Terramar qui sera disponible avec des moteurs thermiques mild-hybrid et hybrides rechargeables.

C’est d’ailleurs l’un de ces hybrides rechargeables que nos chasseurs de scoop ont photographiés sur les routes allemandes près du circuit du Nürburgring. Il est reconnaissable à sa trappe de chargement positionnée sous le montant A. Le modèle de série devrait être présenté avant la fin de l’année 2024 pour une commercialisation dans la foulée.