Le Suzuki Jimny long sera dévoilé le 13 janvier en Inde

Il y a quelques jours, nous découvrions des images volées du futur Suzuki Jimny à cinq portes. Prises par le témoin d’une séance photo organisée quelque part en Inde, ces images montraient cette fameuse version longue du petit 4x4 japonais dont on entend régulièrement parler depuis deux ans. L’organisation de cette séance photo indiquait qu’on se rapprochait de la date de présentation officielle et effectivement, c’est pour bientôt : d’après des sources indiennes rapportées par Best Car, le Jimny à cinq portes sera présenté le 13 janvier prochain.

Toujours d’après les journalistes de Best Car, ce Jimny à cinq portes sera rallongé de 30 centimètres par rapport à la version trois portes actuelles. Sachant que ce dernier mesure très exactement 3,65 mètres de long, cela donnerait un Jimny à cinq portes mesurant très exactement 3,95 mètres de long. Il resterait ainsi légèrement plus court que nos citadines européennes.

Un moteur hybride plus puissant ?

Plus que quelques jours donc avant de découvrir ce qui se cachera sous le capot du Jimny. Les journalistes de Best Car évoquaient l’arrivée d’un nouveau moteur hybride dont la puissance pourrait dépasser les 130 chevaux (au lieu de 102 chevaux sur le modèle actuel). Mais on ignore toujours si l’engin sera compatible avec les normes européennes, la version trois portes ayant déjà dû quitter le catalogue dans sa version « civile » en 2020 à cause de ses rejets de CO2 trop importants.