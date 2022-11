Le Tesla Cybertruck encore reporté

Le Cybertruck est probablement le modèle le plus attendu chez Tesla actuellement. Présenté officiellement en 2019 sous la forme d'un concept-car et initialement annoncé pour 2021 dans sa version de série, l'étrange pick-up du constructeur américain devait démarrer sa production au milieu de l'année prochaine aux dernières nouvelles.

Mais d'après les journalistes de Reuters, le démarrage de la production de ce Cybertruck est encore reporté : on évoque désormais la fin de l'année 2023 pour l'arrivée du modèle en grande série. Il n'est actuellement plus possible d'en réserver un sur le site internet de Tesla aux Etats-Unis et on ignore encore si l'engin sera commercialisé en Europe. Aux dires d'Elon Musk en tout cas, le monde entier voudrait son exemplaire du pick-up électrique.

Trois ans d'attente ?

Le patron de Tesla explique que « les trois prochaines années de production du Cybertruck sont déjà pleines tellement il y a eu de pré-réservations en ligne ». Comme le Ferrari Purosangue, le pick-up Tesla serait ainsi victime de son succès. Pour l'instant, on ne connaît pas son prix de vente mais il pourrait finalement coûter plus cher que les 40 000 dollars initialement évoqués pour son tarif de base.