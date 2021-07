Le Tesla Model Y arrive en France

L'usine Tesla allemande, qui produira notamment dans un premier temps des Model Y, était censée débuter son activité durant l'été. Mais avec les nombreux problèmes administratifs et d'ordre environnemental auxquels a dû faire face Tesla, le planning semble impossible à tenir. Pourtant, Tesla confirme aujourd'hui les premières livraisons de Model Y pour la France dès le mois de septembre, notamment pour ceux qui avaient précommandé. Ces clients seront donc invités à finaliser leur bon de commande et le financement pour profiter à l'automne du nouveau SUV "compact" Tesla.

Tout comme les autres Tesla, le Model Y aura accès à l'ensemble du réseau européen de Supercharger aux tarifs déjà pratiqués pour la Model 3. Il pourra notamment se recharger sur les bornes de dernières générations (V3) allant jusqu'à 250 kW.

La gamme est pour l'heure composée de deux modèles. Le Grande Autonomie, avec ses quatre roues motrices et ses 505 km d'autonomie sur cycle officiel, et enfin le Performance, lui aussi en quatre roues motrices, mais avec les freins sport, les suspensions rabaissées, les jantes 21 pouces, un moteur plus puissant pour un 0 à 100 en 3,7 secondes (au lieu des 5,1 secondes de la Grande Autonomie). L'autonomie, justement, est inévitablement inférieure (480 km).

Les tarifs respectifs, hors bonus, sont de 59 990 et 66 990 €. Un ticket d'entrée finalement sous les 60 000 € qui permet à Tesla de faire bénéficier à ses clients d'une aide publique de 2000 € avec le fameux bonus. Tesla n'a pas décidé, pour l'heure, de proposer une version d'accès "Autonomie Standard Plus" comme sur la Model 3.

Le Model Y, plus habitable et surtout doté d'un hayon, représente un surcoût important par rapport à la Model 3 : 7000 €, et une autonomie évidemment moindre, due à l'aérodynamique moins favorable.