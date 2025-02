Le Tesla Model Y n'existe plus dans sa version de base

Le début d’année 2025 est un peu compliqué pour Tesla. Alors qu’une partie des consommateurs commencent à réprouver les opinions politiques très marquées du patron de la marque, qui officie désormais au plus haut niveau de l’administration américaine en plus de gérer ses sociétés, Tesla s’occupe activement du remplacement de son modèle star par une version améliorée (le Model Y code « Juniper »).

Un phénomène d’attente assez logique semble se ressentir depuis le début du mois de janvier avec une grosse baisse des ventes, sans qu’on puisse l’attribuer avec certitude à ce renouvellement produit (ou à des comportements de changement de marque pour des clients n’approuvant plus les actions d’Elon Musk). Ce qui est sûr, c’est que le fait de ne proposer actuellement que la version haut de gamme du Model Y restylée (à 60 990€) tout en continuant d’écouler le stock des Model Y pré-restylage n’aide pas les ventes du constructeur américain.

Plus de Model Y d’entrée de gamme

A propos de ce Model Y pré-restylage toujours commercialisé chez nous, justement, il y a du changement : la version Propulsion à « petites » batteries n’est plus proposée au site de Tesla France et la gamme commence donc désormais avec la version Grande Autonomie Propulsion à 46 990€. Les versions Grande Autonomie Transmission Intégrale et Performance restent aussi au catalogue à 51 990€ et 57 990€.

Précisons que cette gamme devrait prochainement changer encore : les Model Y Grande Autonomie Propulsion, Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale et Model Y Performance seront logiquement remplacés par des versions basées sur le véhicule amélioré. Le Model Y restylé deviendra alors enfin moins cher et ses ventes devraient remonter à ce moment-là. Sinon, c’est qu’il y a un autre problème…