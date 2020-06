Le Toyota Mega Cruiser fête ses 25 ans

La branche anglaise du constructeur japonais Toyota est heureuse de rappeler que la firme asiatique lançait sur le marché il y a 25 ans le 4x4 spectaculaire Mega Cruiser. Ce véhicule aux origines militaires n'est pas sans rappeler l'Américain Hummer H1.

La version civile écoulée à 100 exemplaires seulement en 1996 mesure pour rappel 5 mètres de long, 2,2 mètres de large et 2,1 mètres de haut avec une garde au sol de 420 mm. Son gabarit titanesque en fait un beau bébé de 2 850 kilos sur la balance. Son habitacle peut accueillir jusqu'à six personnes avec un chargement de 750 kilos. La partie mécanique est confiée à un bloc quatre cylindres 4,1l turbodiesel délivrant au sol via quatre roues motrices et une transmission automatique quatre rapports une puissance de 150 chevaux.

L'armée de terre japonaise bénéficiait à l'époque de plusieurs déclinaisons de carrosserie. L'infanterie pouvait en effet prendre place à bord de versions cabriolet, utilitaire ou standard. Seul le Toyota Mega Cruiser capable d'embarquer le nombre maximal d'occupant était proposé aux particuliers avec un volant à droite et un tarif équivalent à plus de 83 000 euros.