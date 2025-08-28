Le week-end prochain marque la fin des vacances, mais pas des bouchons

Lundi 1er septembre, les sonneries d’école retentiront et de nombreux salariés retrouveront le chemin du travail. Cette fin de récréation s’accompagnera bien sûr de bouchons sur une partie du territoire. Si cela n’est pas comparable au traditionnel chassé-croisé, Bison Futé classe une partie du territoire en rouge pour la journée de samedi.

Vendredi 29 août :

Dans le sens des départs, des difficultés seront observées dans la moitié sud de la France. Elles

seront concentrées en direction de la côte atlantique (A10, A62) et de la côte méditerranéenne (A7, A8, A9, A61). Ces encombrements devraient globalement s’étendre du milieu de l’après-midi jusqu’en début de soirée.

Dans le sens des retours, la circulation devrait être très dense au départ du pourtour méditerranéen (A7, A8, A9 essentiellement). En Île-de-France, les premiers ralentissements pourraient apparaître dès le début de l’après-midi, sur l’autoroute A10 entre la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la commune de Wissous, puis sur l’autoroute A6, entre les communes de Corbeil-Essonnes et de Wissous. À partir du milieu de l’après-midi, la conjugaison de ces retours et les trajets pendulaires rendront la circulation difficile, notamment sur les radiales, pour accéder au Boulevard Périphérique, ainsi que sur les rocades (A86 et Boulevard Périphérique). La circulation sera dense jusque tard dans la soirée.

Samedi 30 août :

Dans le sens des départs, les déplacements devraient être difficiles en région Auvergne-Rhône-

Alpes, où l’autoroute A7, la route nationale 85 et l’accès au tunnel du Mont-Blanc seront très sollicités.

Dans le sens des retours, la journée devrait être particulièrement difficile sur les axes de la moitié Ouest (A10, A11, A71) et dans le quart Sud-Est (A7 et pour l’accès au Tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie). En Île-de-France, les premiers ralentissements pourraient apparaître dès la fin de matinée sur l’autoroute A10 entre Janvry et Wissous puis sur l’autoroute A6 entre Corbeil-Essonnes et Wissous. À partir du milieu de l’après-midi, des difficultés de circulation plus ou moins importantes selon les secteurs pourraient être enregistrées, notamment, sur les radiales aux portes de Paris pour accéder au Boulevard Périphérique et sur les rocades (A86 et Boulevard Périphérique). La circulation devrait rester dense jusque tard dans la soirée.

Dimanche 31 août :

Dans le sens des retours, des congestions sont à prévoir dans le quart Nord-Est du territoire, à l’instar des autoroutes A16, A25 et A13, mais aussi sur l’A10 et l’A11. En Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation ou des ralentissements devraient être enregistrés tout le long de l’après-midi sur ces axes et pourraient être encore présents jusque tard dans la soirée. L’autoroute A13 pourrait également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu d’après-midi et celles-ci pourraient être encore présentes jusque dans la soirée.

Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 29 au dimanche 31 août

Dans le sens des départs

Vendredi 29 août :

Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 15h à 18h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 15h à 19h, et entre Orange et Marseille, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A50, entre Marseille et Toulon, de 16h à 19h

Évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 15h à 18h

Évitez l’autoroute A54 et la route nationale 113, entre Nîmes et Salon-de-Provence, de 15h à 18h

Évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 16h à 20h

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 16h à 19h

Samedi 30 août :

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 17h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 10h à 13h

Évitez la route nationale RN85, entre Grenoble et Gap, de 10h à 12h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 8h à 19h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346 pour le contournement Est de Lyon, de 12h à 15h

Dans le sens des retours

Vendredi 29 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 11h ou après minuit

Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 15h à 17h

Évitez l’autoroute A57, entre Le Luc et Toulon, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A50, entre Toulon et Marseille, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et La Fare-les-Oliviers, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 18h, et entre Orange et Lyon, de 12h à 20h

Samedi 30 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après minuit

Évitez l’autoroute A11, entre Nantes et Angers, de 10h à 18h et entre Angers et Paris, de 11h à 15h

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 8h à 19h et entre Poitiers et Tours, de 10h à 19h

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 10h à 19h, entre Narbonne et Montpellier, de 10h et 16h et entre Montpellier et Orange, de 15h à 18h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 15h et entre Orange et Lyon, de 8h à 19h

Évitez l’autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 11h à 19h

Évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 15h à 17h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 10h à 19h

Dimanche 31 août :