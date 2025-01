Les bilans 2024 - Olivier Pagès : " Allez au revoir, Anne Hidalgo, bon vent, on ne te regrettera pas ! "

Mon coup de cœur

La voiture coup de cœur de cette année est la Renault R5. Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu et conduit une voiture qui fait autant tourner les têtes. En plus d’être une vraie réussite sur le plan esthétique, elle est aussi très sympa à conduire avec un bon compromis confort et dynamisme. Alors oui, les places arrière sont restreintes et surtout les tarifs sont élevés pour une citadine, mais le coup de cœur est assuré. Bien vu Renault.

La voiture qui m'a déçu

Ma déception est la Mini Countryman. Avec ses 4,40 m de long, la dernière génération de Countryman n’a plus rien à voir le modèle original de Mini, qui était LA voiture idéale pour la ville. Difficile de ses conditions d’y voir une filiation. On peut comprendre que Mini veuille élargir sa gamme, mais il ne faut pas perdre son ADN.

Le modèle 2025 que j'attends avec impatience

La nouvelle R5 Turbo 3E électrique m’a tout simplement bluffé. Je ne pensais pas que Renault aurait l’audace et le courage de décliner ce concept dans un modèle de série. Spectaculaire sur le plan esthétique, cette digne descendante de la R5 Turbo 2 fait aussi peur avec ses 500 ch. Vivement les essais.

Ce que m’a le plus agacé dans l'actualité auto ?

Ce qui m’énerve le plus c’est le manque de cohérence des politiques. Le dernier exemple est assez évocateur. On doit développer la part des véhicules électriques, mais on diminue le montant du bonus qui leur ait réservé et on supprime la prime à la conversion. Vous appelez cela de la logique.

Anne Hidalgo va partir : un commentaire ?

La meilleure nouvelle de l’année ! Tout son mandant, Anne Hidalgo n’avait qu’une seule obsession : chasser la voiture de Paris. Cela crée des bouchons supplémentaires, ce n’est pas grave. Cela pourrit la vie des automobilistes qui sont obligés de prendre leur voiture, idem. On aurait pu penser que seuls les modèles thermiques étaient dans le viseur, mais non, puisque maintenant même les électriques considérés comme trop lourds sont dans le viseur de la municipalité. Ridicule.

Le départ de Tavares : dommage ou tant mieux ?

Personnellement, je n’ai jamais été fan de Carlos Tavares en raison notamment de son management trop brutal et son penchant pour la réduction des coûts qui se fait au détriment de tout, et surtout des salariés. J'espère que son successeur sera meilleur dans ce domaine.

Quand passerais-je à l’électrique ?

J’y suis à moitié puisque l’un des véhicules du foyer est électrique. Il s’agit même du premier véhicule de la famille, mais nous avons choisi une valeur sûre : une Tesla Model 3 restylée.

Mon souhait auto pour 2025

Qu’on arrête de prendre l’automobiliste pour une vache à lait. Je fais ce vœu tous les ans, sans succès jusqu’à aujourd’hui, mais je ne désespère pas et je persiste pour 2025.