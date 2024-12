Les clients de Bugatti dépensent le prix d'une belle maison rien que pour les options de leur voiture

La plupart des constructeurs automobiles comptent évidemment sur leur catalogue d’options pour augmenter la marge qu’ils font sur les ventes de leurs véhicules. Chez certaines marques d’exception, d’ailleurs, ces options sont parfois quasiment imposées aux clients qui sont invités à sélectionner certains équipements pour être sûr de passer devant les autres (par exemple chez Ferrari).

Mais alors que les budgets ajoutés en options peuvent déjà atteindre des sommes considérables chez les marques de prestige, ce n’est vraiment rien à côté des sommes dépensées par la plupart des clients de Bugatti. Comme vient de le déclarer le patron de la marque de Molsheim Mate Rimac aux journalistes anglais de Top Gear, ses acheteurs dépensent en moyenne 500 000€ d’options de personnalisation lorsqu’ils signent le bon de commande d’une nouvelle voiture.

Plus de quatre millions la voiture

Il faut dire qu’à ces niveaux de prix, l’argent n’a probablement plus vraiment la même valeur. Les variantes de la Chiron coûtaient toutes plus de trois millions d’euros, le nouveau roadster Mistral coûte au minimum cinq millions d’euros (ou 14 millions dans sa version World Record) et la future Tourbillon se négociera 3,8 millions d’euros au minimum.