Les constructeurs automobiles boudés en France, mais très bons au niveau mondial

Vous n'avez qu'à constater l'écart entre les ventes mondiales et les ventes françaises de chacun des constructeurs qui suit pour vous rendre compte du delta entre les deux. Mais alors qu'ils ont du mal en France face aux marques historiques européennes, ils sont souvent très bons à l'international. Précision importante : Tous ces chiffres concernant les immatriculations de l'année 2019.

Mitsubishi

Pour Mitsubishi, la situation est un peu particulière. La marque est généraliste, mais c'est aussi la première à avoir proposé un SUV hybride rechargeable avec l'Outlander. Celui-ci a d'ailleurs représenté un tiers des ventes totales de la marque en France l'année dernière. C'est dire si le succès de Mitsubishi (29 % de croissance en 2019) est lié à son SUV. Pourtant, la maison mère a décidé de réduire la voilure en Europe et de geler les lancements...

Ventes mondiales : 1,23 millions d'unités

Ventes françaises : 9422 unités

Nombre de concessions en France : 139

Subaru

A l'inverse de Mitsubishi, Subaru n'a pas de modèle hybride rechargeable. Tout juste si la marque propose, depuis peu, la technologie légère e-Boxer. Et avec des moteurs boxer nativement plus gourmands qu'un bloc plus traditionnel, la marque est plus défavorablement placée en matière de fiscalité. Malus important, faible réseau et image peu évidente (en dehors de l'Impreza WRX, qui n'existe plus...), Subaru ne fait pas de la France son marché prioritaire, et ça se sent. En dehors de la Suisse, Subaru est d'ailleurs peu performant en Europe continentale. A l'inverse des Etats-Unis, son marché principal... est 1400 fois supérieur à celui de la France !

Ventes mondiales : 1,042 million d'unités

Ventes françaises : 571 unités

Nombre de concessions en France : 75 (vente et après-vente compris)

Lexus

Etonnamment, Lexus vend moins que Mitsubishi en France. Mais les prix moyens sont évidemment plus élevés, mais le cas de Mitsubishi est spécifique, avec l'Outlander PHEV. Lexus pourrait probablement faire plus de ventes que cela dans l'Hexagone si le nombre de concession était plus important. 41, c'est peu, trop peu, surtout pour un constructeur premium qui dépend des professionnels et des flottes, qui vont quasi systématiquement dans les concessions de la marque pour les révisions...

Ventes mondiales : 765 330 unités

Ventes françaises : 7159 unités

Nombre de concessions en France : 41

Honda

Honda a connu une petite période plutôt intéressante en Europe dans les années 90 et début 2000, en ayant fondé son succès sur la qualité de l'ingénierie et des mécaniques. C'est toujours le cas, mais le reste ne suit pas forcément : système multimédia daté, design parfois trop torturé, et surtout une Civic dont le gabarit l'empêche de se battre efficacement contre ses rivales européennes. La marque a des atouts, mais elle ne cherche pas à les faire valoir en Europe, qui n'est pas son marché principal. Il est en effet loin, très loin des Etats-Unis... mais Honda, c'est un cas spécifique et unique dans l'automobile : c'est la seule marque multimotoriste, de la tondeuse au jet privé en passant par l'automobile et la moto. Seul Suzuki excelle aussi dans la polyvalence avec la moto ou encore les moteurs bateaux.

Ventes mondiales : 5,15 millions d'unités (en comptant Acura)

Ventes françaises : 8196 unités

Nombre de concessions en France : 102

Suzuki

Suzuki, justement, parlons-en. C'est un des constructeurs les plus rentables au monde, avec BMW. Il n'y a donc pas nécessairement besoin de vendre des voitures haut de gamme pour parvenir à un bel équilibre financier, tant recherché par les constructeurs généralistes. Mais Suzuki est un groupe qui capitalise sur ses nombreuses activités, dont la moto. De plus, Suzuki est une marque qui affiche de solides performances en Asie du Sud-Est, avec Maruti-Suzuki, premier constructeur indien détenu à 25 % par la marque japonaise. En France, c'est l'une des rares marques nippones de ce dossier à connaître une belle croissance chaque année. Des produits fiables, économiques, et qui attirent qui plus est en grande partie les particuliers. Désormais, Suzuki essaie de séduire les flottes et professionnels avec des campagnes marketing spécifiques.

Ventes mondiales : 4,42 millions d'unités

Ventes françaises : 30 758 unités

Nombre de concessions en France : 208

Jeep

Une marque américaine (les Américains n'ont historiquement jamais réussi à rencontrer un succès durable en Europe, en dehors de Ford... mais c'est une filiale allemande), qui ne vend quasiment que du 4x4 et du SUV, avec des moteurs souvent gourmands et qui doit donc faire face à la fiscalité pénalisante : on ne peut pas dire que Jeep ait toutes les clés en main pour réussir. Pourtant, c'est un constructeur qui connaît une belle croissance ces dernières années, portée principalement par le Renegade, et accentuée par le Compass. Il n'empêche, Jeep reste un constructeur de niche en France en dehors du Renegade : les Cherokee, Grand Cherokee et Wrangler se destinent avant tout à des passionnés ou à des connaisseurs.

Ventes mondiales : 1,49 millions d'unités

Ventes françaises : 11 541 unités

Nombre de concessions en France : 115

