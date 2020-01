Les Ford Mustang Mach E First Edition déjà tous vendus

Il faudra désormais se tourner vers un véhicule d'occasion pour acquérir un Ford Mustang Mach E First Edition : tous les exemplaires de la série de lancement du véhicule surélevé branché américain sont écoulés. Les versions standards sont néanmoins toujours disponibles à la commande. Ces dernières seront livrées sans surprise après les Mach E First Edition.

Le Ford Mustang Mach E offre de série à ses clients le toit panoramique, une couleur de carrosserie exclusive, un pédalier aluminium, des étriers de frein peints en rouge, des surpiqûres spécifiques et des plaques exclusives. La cavalerie transite au sol dans cette configuration via quatre roues motrices. La batterie la plus puissante permettant de parcourir jusqu'à 540 kilomètres fait également partie du lot. Détail amusant : seuls 35% des clients ont opté pour la teinte Bleu Grabber réservée au First Edition. La majorité préférait le gris clair métallisé très conventionnel.

Cette étape permet à Ford de faire un premier bilan des goûts des futurs propriétaires de Mustang Mach E. Lorsqu'il s'agissait d'une version standard, 80% choisissaient la batterie grande autonomie. 55% d'entre eux s'orientaient en outre vers une déclinaison quatre roues motrices. Pour rappel, les tarifs du Ford Mustang Mach E débutent à 48 990 €. Les premières livraisons se dérouleront fin 2020.