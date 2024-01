Les grosses remises du mois : une Ford Focus imbattable

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

Les compactes modernes coûtent souvent près de 30 000€ dès qu’on les commande avec un peu d’options (la Golf dépasse d’ailleurs cette barre symbolique dans son prix de base). La Ford Focus n’échappe pas à la règle, elle qui s’affiche désormais à partir de 32 250€ avec un petit moteur essence compatible à l’éthanol de 125 chevaux. Mais on peut heureusement compter sur des remises intéressantes chez la marque à l’ovale en raison du succès désormais très relatif de ce genre de modèle sur notre marché. A la commande, l’auto est déjà remisée à 25 950€ dans sa version de base à l’équipement plus que correct.

Mais c’est encore mieux quand on regarde du côté des exemplaires disponibles tout de suite en stock : on trouve en effet des Focus en finition Titanium Style avec 7 300€ de remise. Avec un exemplaire affiché à 21 600€ au lieu de 28 900€, soit une réduction de plus de 25% sur son prix de vente. De telles remises actuellement sur le marché automobile, c’est plutôt rare et ça positionne la Ford au niveau d’un Dacia Jogger haut de gamme (Extreme ECO-G 100 à 21 500€). Impressionnant !

Un bon niveau d’équipement

A ce prix, l’auto dispose d’un moteur essence de 125 chevaux compatible éthanol, d’une boîte manuelle six vitesses mais aussi de quelques options comme la peinture blanc glacier (200€), la caméra de recul (250€) ou encore des jantes alliage de 17 pouces. Avec la connectivité smartphone ou encore l’aide au stationnement avant et arrière. Bref, l’offre paraît franchement alléchante.