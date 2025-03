Il y a quelques jours, Jaguar profitait de la fashion week de Paris pour amener son concept-car Type 00 dans les rues de la capitale française, histoire d’associer son image à celle de ce rendez-vous incontournable de la « haute société » et du style. L’évènement cadre d’ailleurs tout à fait avec la communication du constructeur anglais, dont la vidéo très polémique diffusée l’année dernière ressemblait déjà un défilé de mode « créatif ».

Ce que n’a pas montré Jaguar, c’est ce moment un peu gênant où le concept-car Type 00 a dû être branché sur un groupe électrogène thermique pour recharger ses batteries, une séquence filmée par des badauds évidemment très commentée sur les réseaux sociaux. « On marche sur la tête », « bravo l’électrique », « le grand n’importe quoi », voilà le genre de noms d’oiseaux qu’on peut lire dans les commentaires adressés sur ces publications où la voiture électrique en prend évidemment pour son grade.

Un concept-car qui n’a rien à voir avec une vraie voiture électrique de série

Autant on peut critiquer le manque de polyvalence de certains modèles électriques, la qualité de certaines parties des réseaux de charge publique et parfois, l’impossibilité de vivre en ville avec sa voiture électrique à des prix de charge raisonnables lorsque les bornes environnantes sont toutes trop chères. Autant là, on parle d’un concept-car en exemplaire unique uniquement conçu pour se montrer immobile sur des salons : l’engin peut rouler à faible vitesse sur de courtes distances comme on peut le voir dans les vidéos prises à Paris, mais il ne dispose pas d’un groupe motopropulseur de vraie voiture et ne possède sans doute même pas de grosses batteries.

Dans le cas présent, extrapoler de cette séquence un peu humiliante des vérités générales sur les voitures électriques paraît donc totalement gratuit et très facile. Bien évidemment, on a toujours de droit de débattre de la nouvelle orientation stylistique de Jaguar et de sa stratégie si critiquée, qui prévoit de ne plus commercialiser que trois gros modèles électriques de luxe et d’abandonner définitivement les voitures thermiques…