Les hybrides rechargeables sont-elles des occasions idéales ?

Nous avons déjà évoqué dans nos pages les voitures électriques d'occasion, et les hybrides d'occasion. À chaque fois en se demandant si c'étaient de bonnes affaires.

Mais il manque un type d'auto, ou du moins de motorisation, que nous n'avons pas encore passé au grill : les hybrides rechargeables. C'est pourquoi nous nous penchons sur leur cas aujourd'hui.

Alors que cette proposition était plus que rare il y a de cela seulement 2 ou 3 ans, à l'heure ou l'on parlait surtout d'hybride simple et que le véhicule électrique balbutiait, l'offre a purement et simplement explosé aujourd'hui.

Et les raisons en sont très simples. Déjà, mais cela ne vaut que pour la France, les malus écologiques sont de plus en plus élevés, pour des rejets de CO2 de plus en plus faibles. Le résultat ? Des autos pourtant pas si sportives, et pas si luxueuses, se retrouvent avec des malus exorbitants. Les proposer en hybride rechargeable permet de passer du "bon côté" de la barrière, en ayant droit au contraire à un bonus.

Mais aussi, les exigences de la commission européennes en matière d'émissions de CO2, avec une moyenne à respecter pour chaque constructeur, autour de 95 grammes par kilomètre parcouru, les obligent à revoir complètement leurs gammes, et à y intégrer de plus en plus de véhicules électrifiés. Des hybrides bien sûr, mais dont les rejets peuvent encore être trop élevés. Des électriques évidemment, mais avec les contraintes que l'on connaît tous : autonomie et recharge.

Les hybrides rechargeables cumulent-elles les avantages, ou les inconvénients ?

Et donc des hybrides rechargeables, qui cumulent, selon le point de vue, soit tous les avantages de l'un et de l'autre, soit tous les inconvénients. Une question philosophique qui ne rentre pas en ligne de compte à l'heure des comptes en termes de grammes de CO2.

En effet, avec la possibilité de rouler entre 30 km et plus de 100 km en 100 % électrique selon les modèles (mais en ayant ensuite une autonomie de thermique), le cycle d'homologation WLTP donne des résultats d'émissions très bas. Pour être concret, entre moins de 30 grammes et environ 75 grammes pour les modèles les plus puissants. Contre 110 grammes en moyenne pour les thermiques ! Une véritable panacée pour les constructeurs, qui du coup s'engouffrent les uns après les autres dans cette voie, contraints et à marche forcée.

L'inconvénient, c'est qu'en ajoutant un (ou deux) moteurs électriques à un modèle thermique, et en y plaçant le (gros) pack de batterie et son électronique de gestion, de façon à parcourir plus que les quelques kilomètres dont sont capables les hybrides non rechargeables, cela fait grimper le prix de vente. Et pas qu'un peu ! On observe des surcoûts non négligeables, compris entre 4 500/5 000 € au mieux et presque 10 000 € au pire. Oui, ça fait réfléchir...

Par ailleurs, les hybrides rechargeables font se poser beaucoup d'autres questions. Du coup, peuvent-elles devenir des occasions idéales ? On l'a vu, le prix est élevé en neuf, est-ce le cas en occasion ? Qu'en est-il des coûts d'utilisation ? Quid de la fiabilité ? Et enfin, peut-on bénéficier en les achetant de la prime à la conversion gouvernementale ? Les réponses à chacune de ces questions influenceront la réponse finale.

Tous les modèles disponibles en occasion (ou bientôt...)

Mais commençons déjà par un inventaire à la Prévert. Quels sont aujourd'hui les modèles hybrides rechargeables disponibles sur le marché de la seconde main ? Ou y arriveront dans les mois qui viennent ? Vous allez le voir, la liste est déjà longue, bien plus que celle des hybrides simples ou des voitures électriques. Signe d'une tendance, à n'en pas douter (et même si la plupart sont le fait des marques premium...).