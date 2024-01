Les petites fuites intéressantes de la Renault 5 E-Tech électrique

Plus que quelques mois à attendre avant de découvrir officiellement la Renault 5 E-Tech, remplaçante de la Zoé et citadine 100% électrique concurrente des Citroën ë-C3 et autres Peugeot e-208. On sait déjà qu’elle ressemblera fortement au concept-car de 2021 grâce à une précédente fuite du bureau des brevets européens, qu’elle coûtera environ 25 000€ en premier prix et qu’elle laissera le choix entre deux tailles de batterie (40 et 52 kWh) avec des autonomies maximales comprises entre 300 et 400 km.

Grâce à une nouvelle fuite relayée notamment sur le forum de Worldscoop, cette Renault 5 E-Tech dévoile quelques secrets supplémentaires. Outre une vue intéressante de l’auto depuis l’extérieur (hélas un peu floue), elle montre le détail de son combiné d’instrumentation dont le design évoque furieusement l’époque des années 70 et 80.

Une image d’un prototype ?

La fuite révèle également une autre vue du combiné d’instrumentation (voir image ci-dessous), montrant des graphismes plus classiques avec une jauge de batterie et une seconde jauge, sur la gauche, exposant un étrange logo de pompe à essence pour indiquer la position de l’orifice de remplissage. Il pourrait s’agir d’un montage provisoire sur un prototype de développement (d’ailleurs identique à celui du nouveau Dacia Duster) et non pas du combiné d’instrumentation définitif de la 5 E-Tech. Notez aussi le « 541 km » tout en haut de la première image, qui correspond sans doute au kilométrage effectué et non pas à l’autonomie maximale restante.