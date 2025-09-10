Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le salon de Munich a la particularité de se tenir dans deux endroits bien distincts : d’un côté la Messe comprenez par là le parc des expositions mais aussi en centre-ville. C’est là que les constructeurs rivalisent d’imagination pour dévoiler des stands les plus fastueux les uns que les autres. Petit tour d’horizon.

Les plus beaux stands du salon de Munich

Vous n’êtes jamais allé, à Munich, eh bien, c’est un tort. Munich est une ville magnifique avec un très beau centre historique, de grands parcs, mais également un patrimoine culturel important. Celui-ci passe d’un côté par Oktober Fest que l’on appelle plus couramment « fête de la bière », de l’autre par son mythique club de football, le Bayen mais aussi par un amour invétéré pour l’automobile et notamment BMW dont le siège, l’usine et le musée sont dans la ville. BMW, c’est Munich. Munich, c’est BMW. 

Quoi de plus logique que ce soit cette ville qui a été choisie pour accueillir l’IAA en lieu et place de Francfort. Le parc des expositions est très classique, mais voir les plus belles places de la ville accueillir de magnifiques stands montre l’attachement de cette ville à cette industrie et cela fait indéniablement du bien, surtout quand on connaît l’aversion de Paris pour l’automobile. En plus, cerise sur le gâteau, tout cela est gratuit pour le public. Que demander de plus, si ce n’est le soleil, car il faut bien reconnaître que c’est beaucoup moins sympa sous la pluie.

Si vous n’avez pas l’occasion de vous y rendre, voici une sélection des plus beaux stands.

Porsche

C’est devenu une habitude, Porsche est la marque qui impressionne le plus. Après l’immense structure en forme de 911 lors de la précédente édition, place aujourd’hui à un immense blason. (cf. photo d'ouverture article)

Mercedes

Les plus beaux stands du salon de Munich

Mercedes a décidé de reproduire sa nouvelle calandre que l’on va retrouver sur tous ses modèles. Comme celle des véhicules, le stand projette de la lumière.

Cupra

Les plus beaux stands du salon de Munich

Cupra aime les courbes et la couleur bronze. Cela se retrouve dans son stand à la forme biodesign qui ressemble à une résille.

Opel

Les plus beaux stands du salon de Munich

Opel veut faire venir le soleil avec un stand cubique jaune fluo. Une couleur qui est un clin d’œil à son logo GSE. Impossible de le rater.

Hyundai

Les plus beaux stands du salon de Munich

Hyundai joue aux cubes avec une structure composée de six carrés disposés en espalier.

Renault

Les plus beaux stands du salon de Munich

Le cube est à la mode cette année puisqu’on en retrouve chez Renault avec quatre exemplaires translucides de couleurs bien distinctes : du rouge pour la nouvelle Clio, du vert pour le concept Embleme et du jaune pour la R5 Turbo 3E. 

Mais aussi

BMW
BMW
Au
Audi
Volkswagen
Volkswagen
Kia
Kia
