Les plus belles supercars du Mondial de l'auto 2022 en vidéo

Vous vouliez voir les plus belles supercars du marché actuel en venant au Mondial de l'automobile de Paris 2022 ? Raté. Il n'y a ni Ferrari, ni Lamborghini, ni Aston Martin, ni Maserati, ni Bugatti, ni Porsche, ni Audi, ni Mercedes, ni Bentley, ni McLaren, ni Lotus. Aucune de ces marques de rêve n'avait jugé utile de venir au salon parisien, préférant désormais exposer leurs nouveautés dans d'autres évènements moins populaires comme le concours d'élégance de Pebble Beach, celui de Chantilly ou de la Villa d'Este en Italie. Mais il y a tout de même de jolies sportives à voir dans le salon parisien, essentiellement grâce à des collections privées exposées dans le cadre de l'évènement.

Alpine A110 R, la fierté française

Impossible de passer à côté de la nouvelle Alpine A110 R. Même s'il ne s'agit pas d'une vraie supercar, la Française fait rêver les amateurs de pilotage avec sa carrosserie allégée, ses jantes en fibre de carbone et son châssis radicalisé. Dommage qu'elle coûte aussi cher : 105 000€ ou même 148 000€ pour l'édition spéciale Fernando Alonso.

De vraies supercars chez Moteurs & sens

Côté machines de rêve, il y a de quoi faire dans la collection exposée par Moteur & Sens près du fameux 1000tipla de Vilebrequin. Les fans de Porsche ont en effet le plaisir d'y voir une Porsche Carrera GT, même si elle ne laisse malheureusement pas entendre les vocalises fabuleuses de son V10 atmosphérique. Il y a aussi une McLaren-Mercedes SLR, rivale de l'Allemande au début des années 2000. Et une rarissime Pagani Huayra BC Roadster, motorisée par un V12 bi-turbo AMG de 802 chevaux. Elle coûte plus de quatre millions d'euros, quand même.

Une McLaren hors normes

Dans l'autre collection privée exposée par Sport Auto au hall 6, une Mercedes-AMG GT Black Series (730 chevaux, record chronométrique de la Nordschleife dans la catégorie des voitures de route) côtoie une McLaren Senna pas comme les autres : l'exemplaire orange visible sur le stand est une LM, une Senna GTR normalement réservée au circuit mais homologuée pour la route par les Anglais de Lanzante.

Des Ferrari de rêve

Les fans de supercars peuvent aussi admirer les Ferrari de rêve exposées dans le hall 6, avec la plupart des modèles de la gamme actuelle (296 GTB, SF90 Stradale, 812 GTS...) et quelques exemplaires spéciaux comme la Monza SP2 et surtout, une LaFerrari jaune. Rappelons qu'elle a officiellement été dévoilée au salon de Genève 2013. Un salon qui n'existe plus en Suisse une décennie plus tard...

L'espoir de Genty Automobile

Vous rêvez d'une supercar française ? Frédéric Genty aussi. Depuis 2010, cet homme rêve de vendre sa propre supercar. L'Akylone exposée au mondial de l'automobile 2022 est une maquette, mais le patron espère une nouvelle levée de fonds pour terminer pour de bon le développement de sa voiture de sport visant le haut du panier des supercars. On lui souhaite bonne chance, évidemment.