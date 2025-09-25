Les principales nouveautés du Salon de Lyon 2025
Cette édition du salon lyonnais fait le plein de nouveautés. Du Citroën C5 Aircross à la Nissan Micra en passant par la Ferrari Amalfi, voici notre sélection de ce qu’il ne faut pas rater.
Avec 55 marques ayant répondu à l’invitation, le Salon de Lyon est en pleine forme. Il y a deux ans, cet événement avait attiré 77 000 visiteurs. Les organisateurs espèrent logiquement faire mieux, notamment grâce aux nombreuses nouveautés présentes.
Sans surprise, les SUV sont venus en grand nombre : Audi Q3, BMW iX3, Alpine A290 ou encore Citroën C5 Aircross. Ceux qui n’apprécient que moyennement ce genre automobile pourront admirer le joli coupé Honda Prélude, la berline Mazda 6 e ou la magnifique Ferrari Amalfi.
Dans la vidéo ci-dessous, nous n’évoquons pas toutes les nouveautés de cette édition, mais une sélection d’une dizaine de modèles.
Les principales nouveautés
