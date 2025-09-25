Les principales nouveautés du Salon de Lyon 2025

Avec 55 marques ayant répondu à l’invitation, le Salon de Lyon est en pleine forme. Il y a deux ans, cet événement avait attiré 77 000 visiteurs. Les organisateurs espèrent logiquement faire mieux, notamment grâce aux nombreuses nouveautés présentes.

Sans surprise, les SUV sont venus en grand nombre : Audi Q3, BMW iX3, Alpine A290 ou encore Citroën C5 Aircross. Ceux qui n’apprécient que moyennement ce genre automobile pourront admirer le joli coupé Honda Prélude, la berline Mazda 6 e ou la magnifique Ferrari Amalfi.

Dans la vidéo ci-dessous, nous n’évoquons pas toutes les nouveautés de cette édition, mais une sélection d’une dizaine de modèles.

Les principales nouveautés