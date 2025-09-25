Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Les principales nouveautés du Salon de Lyon 2025

Dans Nouveautés / Autres actu nouveautés

Julien Bertaux

3  

Cette édition du salon lyonnais fait le plein de nouveautés. Du Citroën C5 Aircross à la Nissan Micra en passant par la Ferrari Amalfi, voici notre sélection de ce qu’il ne faut pas rater.

Les principales nouveautés du Salon de Lyon 2025

Avec 55 marques ayant répondu à l’invitation, le Salon de Lyon est en pleine forme. Il y a deux ans, cet événement avait attiré 77 000 visiteurs. Les organisateurs espèrent logiquement faire mieux, notamment grâce aux nombreuses nouveautés présentes.

Sans surprise, les SUV sont venus en grand nombre : Audi Q3, BMW iX3, Alpine A290 ou encore Citroën C5 Aircross. Ceux qui n’apprécient que moyennement ce genre automobile pourront admirer le joli coupé Honda Prélude, la berline Mazda 6 e ou la magnifique Ferrari Amalfi.

Dans la vidéo ci-dessous, nous n’évoquons pas toutes les nouveautés de cette édition, mais une sélection d’une dizaine de modèles.

Les principales nouveautés

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Alpine passe au SUV avec l'A390. Nettement plus profilé que le Scénic avec lequel il partage la plateforme, il est aussi nettement plus performant. Il peut accueillir jusqu'à trois moteurs électriques pour une puissance cumulée de 470 ch (GTS). Au niveau autonomie, il est homologué entre 520 et 555 km et son prix de base devrait avoisiner les 65 000 €.
Alpine passe au SUV avec l'A390. Nettement plus profilé que le Scénic avec lequel il partage la plateforme, il est aussi nettement plus performant. Il peut accueillir jusqu'à trois moteurs électriques pour une puissance cumulée de 470 ch (GTS). Au niveau autonomie, il est homologué entre 520 et 555 km et son prix de base devrait avoisiner les 65 000 €.
Il s'agit de la troisième génération de l'Audi Q3, un concurrent du BMW X1 notamment, qui a l'avantage de proposer des mécaniques essence, diesel et hybride rechargeable.
Il s'agit de la troisième génération de l'Audi Q3, un concurrent du BMW X1 notamment, qui a l'avantage de proposer des mécaniques essence, diesel et hybride rechargeable.
Le BMW iX3 représente le premier modèle de l'ère Neue Klasse, du nom de sa plateforme. Ce SUV affiche une très bonne autonomie de 805 km et peut se recharger de 10 à 80 % de la batterie en seulement 20 minutes. Côté budgter, comptez au minimum 71 950 €.
Le BMW iX3 représente le premier modèle de l'ère Neue Klasse, du nom de sa plateforme. Ce SUV affiche une très bonne autonomie de 805 km et peut se recharger de 10 à 80 % de la batterie en seulement 20 minutes. Côté budgter, comptez au minimum 71 950 €.
Citroën a revu du sol au plafond son C5 Aircross. S'il gagne en modernité, il perd au passage ses sièges arrière individuels coulissants pour une banquette fixe. Le prix de départ de ce SUV est bien placé, 35 000 €, et il profite de différentes versions : hybride, hybride rechargeable et électrique.
Citroën a revu du sol au plafond son C5 Aircross. S'il gagne en modernité, il perd au passage ses sièges arrière individuels coulissants pour une banquette fixe. Le prix de départ de ce SUV est bien placé, 35 000 €, et il profite de différentes versions : hybride, hybride rechargeable et électrique.
C'est le fleuron de la gamme DS. La N°8 espère inquiéter notamment l'Audi Q6 e-tron et le Lexus RZ. Ce crossover offre beaucoup d'espace et une belle autonomie de 750 km à condition de choisir la grande batterie. Les prix ne sont pas encore communiqués, mais devraient débuter vers 55 000 €.
C'est le fleuron de la gamme DS. La N°8 espère inquiéter notamment l'Audi Q6 e-tron et le Lexus RZ. Ce crossover offre beaucoup d'espace et une belle autonomie de 750 km à condition de choisir la grande batterie. Les prix ne sont pas encore communiqués, mais devraient débuter vers 55 000 €.
L'une des plus belles autos du salon. La Ferrari Amalfi remplace la Roma tout en gardant la même base technique. Pour passer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et filer à 320 km/h, elle peut compter sur son V8 3.9 l biturbo de 640 ch.
L'une des plus belles autos du salon. La Ferrari Amalfi remplace la Roma tout en gardant la même base technique. Pour passer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et filer à 320 km/h, elle peut compter sur son V8 3.9 l biturbo de 640 ch.
Voici le retour de la Honda Prélude, mais la marque est encore timide à son sujet. Elle devrait reprendre la mécanique hybride de la Civic et apparaître en début d'année prochaine. Rendez-vous en octobre pour son essai.
Voici le retour de la Honda Prélude, mais la marque est encore timide à son sujet. Elle devrait reprendre la mécanique hybride de la Civic et apparaître en début d'année prochaine. Rendez-vous en octobre pour son essai.
La Mazda 6 e n'est pas totalement japonaise puisque sa plateforme provient du Chinois Changan. Au menu de cette berline : deux batteries offrant 479 et 552 km et deux moteurs de 245 et 258 ch. Des chiffres intéressants lorsque l'on connaît son prix : à partir de 42 900 €.
La Mazda 6 e n'est pas totalement japonaise puisque sa plateforme provient du Chinois Changan. Au menu de cette berline : deux batteries offrant 479 et 552 km et deux moteurs de 245 et 258 ch. Des chiffres intéressants lorsque l'on connaît son prix : à partir de 42 900 €.
Avec ses 4,84 m de long et son allure de crossover, la Polestar 4 ne passe pas inapeçue, d'autant que l'absence de lunette arrière interpelle. Grâce à sa grande batterie de 100 kWh de capacité, elle est capable de parcourir jusqu'à 620 km. À noter par ailleurs que son prix de base est assez bien placé : 61 800 €.
Avec ses 4,84 m de long et son allure de crossover, la Polestar 4 ne passe pas inapeçue, d'autant que l'absence de lunette arrière interpelle. Grâce à sa grande batterie de 100 kWh de capacité, elle est capable de parcourir jusqu'à 620 km. À noter par ailleurs que son prix de base est assez bien placé : 61 800 €.
Après huit de carrière, le Volkswagen T-Roc laisse place à une toute nouvelle génération. Plus long de 12 cm, il offre plus d'espace à bord et surtout se dote de motorisations hybride de 130 et 170 ch. Il est ainsi armé pour chatouiller le Toyota C-HR. Tarif d'entrée de gamme : 29 990 €.
Après huit de carrière, le Volkswagen T-Roc laisse place à une toute nouvelle génération. Plus long de 12 cm, il offre plus d'espace à bord et surtout se dote de motorisations hybride de 130 et 170 ch. Il est ainsi armé pour chatouiller le Toyota C-HR. Tarif d'entrée de gamme : 29 990 €.

Photos (11)

Voir tout
3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/